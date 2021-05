En una pandèmia, amb les dades de morts com un termòmetre de la seua evolució i espill del drama que pot arribar a suposar la malaltia, es mor dues vegades: quan es plora la pèrdua i quan es compta en l’estadística. Entre ambdues, moltes vegades, passen dies, setmanes i, fins i tot, mesos. Un fet que ha provocat que, aquesta setmana, dels 49 decessos nous per covid notificats per la Conselleria de Sanitat, 39 correspongueren a la tercera onada, entre desembre i febrer.

És la prescripció nova que afig Sanitat a les seues comunicacions diàries des de dilluns. Tot just després d’indicar el nombre de morts notificats, assenyala a quina data ha d’assignar-se la defunció. Així, aquesta setmana, només n’han entrat sis en “els últims set dies”, mentre que un era d’abril, tres de març, dènou de febrer, dèsset de gener i tres de desembre.

La notificació diària que s’ofereix als mitjans no és la de decessos en les últimes 24 hores sinó de quan s’obté la certificació que la defunció ha sigut per la covid. L’actualització per la data de defunció arriba després d’una investigació posterior, expliquen des de Sanitat, cosa que s’està fent en aquests moments per part dels rastrejadors després que haja baixat la transmissió del virus.

Així, en el portal de dades obertes del departament autonòmic on pot seguir-se quantes persones van morir en cada data exacta (a les quals es continuen sumant). Aquesta assignació canvia els titulars que fins ara marcaven la realitat pandèmica a la Comunitat Valenciana: s’afigen (de moment) 250 morts a la llista de decessos de la tercera onada i febrer deixa de ser el mes més letal, superat per gener, unes modificacions que no canvien el total de morts, que continua sent de 7.370, sinó la distribució al llarg del temps.

A falta de possibles addicions extra, al gener van morir 2.536 persones per covid a la Comunitat Valenciana. En són 722 més, un 40 % de les defuncions notificades durant els 31 dies del mes, les quals, en molts casos, corresponien a morts de desembre. L’últim mes de 2020 va registrar 706 morts, 92 més dels que es van comptabilitzar en les informacions diàries, un 15 % més.

Rècord diari en 129 dies

Els retards en aquestes notificacions fan que el rècord de morts diaris no fora el 4 de febrer, quan es va informar de 106 morts, sinó el 27 de gener, quan es va arribar fins als 129 morts. Aquell dia se’n van notificar 97. De fet, en aquelles dates va haver-hi nou dies en els quals es van encadenar més d’un centenar de decessos per covid cada 24 hores.

Malgrat això, la demora també ha provocat l’efecte contrari amb mesos en què es va notificar una mortalitat més alta, com el febrer de 2021, considerat, en el seu moment, com el més letal per la covid i que, després de comprovar els morts per assignació de data directa, compta amb 564 morts menys dels 1.894 notificats en els 28 dies del mes. Aquest nombre, però, pot augmentar amb assignacions futures.

Una cosa similar ocorre en analitzar les dades de morts de l’última setmana. Des de dilluns, Sanitat ha indicat que només sis dels 49 notificats havien sigut “en els últims set dies”: dos dimecres, dos dimarts i dos dilluns. Això significa que, en els últims dies, no hi ha hagut morts per covid? No se sap. Com que hi ha un retard en la comunicació d’algunes defuncions —especialment en domicilis privats, van expressar des de Sanitat— és possible que en futures actualitzacions s’incorporen morts d’aquests últims dies.

En un comunicat, el PP va criticar que s’estiguera informant dels morts “amb comptagotes” per a “maquillar les xifres”. “S’han ocultat dades durant les diferents onades, però fonamentalment en la tercera, quan les dades eren pitjors”, va acusar el diputat popular José Juan Zaplana. Des de Sanitat ho neguen i expliquen que les defuncions “s’han anat incloent a la nota diària al mateix temps que eren comunicades a Sanitat, amb independència de quan hagen ocorregut”.

També el president Ximo Puig va reaccionar a les crítiques del PP en assegurar que el canvi de criteri en la comunicació tracta de “fer patent la transparència” amb les dades que s’obtenen i va garantir que “no hi ha cap intervenció política” a l’hora de proporcionar aquestes xifres.