Les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina de València compleixen ja la seua segona setmana i avancen a bon ritme. En tot just uns dies, les tasques de remodelació d’una de les places més concorregudes, belles i turístiques de la capital del Túria s’han desenvolupat a un ritme extraordinari i, de fet, els canvis són més que visibles, tal com s’aprecia en la imatge que apareix sota aquestes línies.

En la foto s’aprecia perfectament com la zona més pròxima a la catedral de València a penes s’endevina ja, ja que ha sigut la primera a ser alçada. Ara, on abans hi havia una sèrie de jardins, els camions i les excavadores treballen sense parar.