La celebració de les Falles de València 2021 ha generat una gran expectació. Setembre ha sigut el mes assenyalat per a celebrar els festejos, adaptats a la situació, d’unes festes que s’estan fent esperar des de fa un parell d’anys.

Hui, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que espera celebrar les Falles al setembre si, abans, s’aconsegueix aconseguir la immunitat de grup per haver vacunat el 70 % de la població. “En aquestes condicions”, ha afirmat, es podrien celebrar unes festes que “mai seran les que coneixem”.

Així s’ha pronunciat Puig en unes declaracions als mitjans, aquest dilluns, a València, on ha considerat que les celebracions que es puguen dur a terme enguany “d’alguna manera tancaran el cicle” que es va iniciar amb la cancel·lació de 2020.

Puig també ha recordat que hi haurà una reunió entre Ajuntament i Generalitat per a “establir en quines condicions es poden celebrar les Falles i, en el futur, diferents festes de caràcter patronal i local”.

En aquest sentit, ha remarcat que la celebració “sempre serà baix criteris de sanitat i de la seguretat de les persones”.

Per això, ha apel·lat a la “prudència” per a “transitar cap a la normalitat”, encara que ha indicat que estem en un moment de la pandèmia “extraordinàriament positiu”, amb menys de 200 persones ingressades, un nivell que no es veia des d’agost.