La Comunitat Valenciana continua liderant el nombre de banderes blaves a Espanya, amb 153, 137 en platges i 16 per a ports. A continuació hi ha Andalusia, amb 137 banderes blaves, 115 en platges, 20 en ports i 2 en embarcacions; i Galícia, amb 122 distintius, dels quals 111 són per a platges i 11 per a ports.

Per províncies, València compta amb 31 platges amb bandera blava; Castelló, amb 32 i Alacant en té un total de 74.

A més, a Espanya hi ha 70 centres blaus i 75 senderes blaves, que, segons José Palacios Aguilar, fomenten l’educació ambiental en el litoral i aporten coneixement de l’entorn i alternatives d’oci.

Quant a les distincions temàtiques, en la categoria de socorrisme i primers auxilis, els municipis premiats han sigut Chiclana de la Frontera (Cadis) i Muro (Balears), mentre que en educació ambiental s’ha premiat Arucas (Las Palmas de Gran Canaria), Conil de la Frontera (Cadis) i Gandia (València).

Finalment, en platges inclusives, les premiades han sigut Arnuero (Cantàbria), Arona (Santa Cruz de Tenerife) i Santa Eulària des Riu (Balears).

A continuació podeu consultar la llista completa de les platges valencianes amb bandera blava per províncies:

1. València

Bellerguard

Bellreguard

Canet d’en Berenguer

Racó de la Mar

Cullera

Cap Blanc

El Dossel

El Far

Los Olivos

Racó

Sant Antoni

Daimús

Daimús

Gandia

Nord

La Pobla de Farnals

Nord

Miramar

Miramar

Oliva

L’Aigua Morta

L’Aigua Blanca

Pau-Pi

Terranova-Burguera

Piles

Piles

Puçol

Puçol

Sagunt

Corint

L’Almardà

Port de Sagunt

Tavernes de la Valldigna

La Goleta

Tavernes de la Valldigna

València

Cabanyal

El Saler

L’Arbre del Gos

La Devesa

La Garrofera

Malva-rosa

Recatí Perellonet

Xeraco

Xeraco

2. Castelló

Alcalà de Xivert

El Carregador

El Moro

La Romana

Manyetes

Almassora

Benafeli

Almenara

Casablanca

Benicarló

La Caracola

Morrongo

Benicàssim

Dels Terrers

Heliópolis

L’Almadrava

Torre de Sant Vicent

Voramar

Borriana

El Grau-Malva-rosa

L’Arenal

Castelló de la Plana

Gurugú

Pinar

Moncofa

Grau

L’Estanyol

Masbó

Pedra Roja

Nules

Marines

Orpesa

La Conxa

Les Amplàries

Morro de Gos

Platgetes de Bellver

Peníscola

Nord

Torreblanca

Nord

Vinaròs

Fora Forat

Forti

Xilxes

El Cerezo

Les Cases

3. Alacant

L’Albufereta

Postiguet

Saladar-Urbanova

Sant Joan

Tabarca

Altea

Cap Blanc

La Roda

L’Espigó

Benidorm

Llevant

Mal Pas

Ponent

Benissa

Cala Fustera

Calp

Cantal Roig

La Fossa

L’Arenal-Bol

Dénia

Les Bovetes

Les Deveses

Les Marines

Marineta Cassiana

Molins

Punta del Raset

El Campello

Carrer de la Mar

Mutxavista

El Poble Nou de Benitatxell

Cala del Moraig

Elx

Arenals del Sol-Sud

Carabassí

L’Altet

La Marina

Les Pesqueres-El Rebollo

Finestrat

La Cala

Guardamar del Segura

Centre

El Moncaio

La Roqueta

L’Alfàs del Pi

Racó de l’Albir

Orihuela

Aguamarina

Barranco Rubio

Cabo Roig-La Caleta

Cala Capitán

Cala Cerrada

Cala Estaca

Cala Mosca

Campoamor

La Zenia-Cala Bosque

Mil Palmeras

Punta Prima

Pilar de la Horadada

Conde

Higuericas

Jesuitas

Mil Palmeras

Puerto

Rocamar

Santa Pola

Cala del Este

Calas Santiago Bernabéu

La Ermita

Llevant

Tamarit

Varador

Teulada

El Portet

L’Ampolla

Les Platgetes

Torrevieja

Cabo Cervera

Cala de las Piteras

El Cura

Los Locos

Los Náufragos

Torrelamata-Sur

La Vila Joiosa

Bon Nou

Ciutat (centre)

La Caleta

Paradís

Varadero

Xàbia

L’Arenal

La Granadella

La Grava