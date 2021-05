La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 2.038.019 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies: 238.091 a Castelló, 749.115 a Alacant i 1.050.813 a València. Han rebut la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la dosi única de Janssen) 653.098 persones.

A més, s’han notificat 99 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 391.828 persones. Per províncies, 23 a Castelló (40.509 en total), 22 a Alacant (146.810 en total) i 54 a València, (204.508 en total). El total de casos no assignats es manté en 1.

Des de l’última actualització s’han registrat 306 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 393.935 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 40.903 a Castelló, 147.145 a Alacant i 205.832 a València. El total d’altes no assignades es manté en 55.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 171 persones ingressades: 33 a la província de Castelló, amb 4 pacients en UCI; 46 a la província d’Alacant, 8 d’ells a l’UCI; i 92 a la província de València, 28 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 6 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.383: 801 a la província de Castelló, 2.817 a la d’Alacant i 3.765 a la de València.

Últims 7 dies: 1

Gener 2021: 2

Febrer 2021: 3

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.979 casos actius, la qual cosa suposa un 0,49 % del total de positius.

Hui s’han registrat dos brots d’origen social, a Alfarp i Sagunt, amb 14 i 19 casos, respectivament.