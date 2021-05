Els mercats extraordinaris que, des de fa anys, s’han instal·lat al voltant del Mercat Central, s’instal·laran en la part per als vianants de la plaça de l’Ajuntament mentre duren les obres de reurbanització de l’entorn de la Llotja i el Mercat. En concret, es tracta del mercat de monedes, segells i antiguitats dels diumenges al matí i el mercat extraordinari dels dilluns de 9 a 14 hores, en el qual es venen, entre altres articles, plantes, calçat, roba i joguets. Ahir ja es va estrenar en aquest emplaçament nou el mercat ambulant extraordinari dels dilluns i pròximament ho farà el de monedes, que en l’actualitat es munta a la plaça de Bruges.

“D’aquesta manera, es dona continuïtat a l’activitat comercial dels venedors, especialment en un moment de dificultat econòmica per la pandèmia de coronavirus. D’altra banda, el seu emplaçament a la plaça central del Cap i Casal atorgarà més visibilitat encara als llocs, amb la qual cosa els facilitem les vendes”, va afirmar el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

Les obres tindran una duració que pot arribar als dotze mesos, en funció de les restes arqueològiques que s’hi puguen trobar durant els treballs. Un període de temps ampli que ha generat crítiques en l’oposició.

El regidor del Grup Municipal Popular, Santiago Ballester, va lamentar “aquest nou exemple de provisionalitat del Govern de Ribó i PSOE. Demostren una vegada més que no tenen un projecte per a una de les principals capitals d’Espanya, perquè totes les seues actuacions són provisionals i continuen mantenint el centre neuràlgic de la ciutat en una contínua provisionalitat. Tot això demostra que s’estimen poc la nostra ciutat, que, a més, serà capital del disseny en 2022”, va explicar Ballester.

Segons el regidor popular, “hi ha tanta falta de planificació que el mercat ha hagut de desplaçar-se de la posició que hi havia prevista per l’organització d’una exposició de la Regidoria d’Urbanisme”, en referència a l’estructura efímera que s’ha muntat a la plaça amb motiu de la Setmana de l’Urbanisme, “La Valentina”, una estructura de 8 metres de diàmetre i una coberta formada per 500 bosses de tela. Ribó i PSOE “continuen gastant en provisionalitat milions d’euros a l’empara del que ja es coneix a València com l’“urbanisme provisional” de Ribó i PSOE.