La Universitat Complutense de Madrid està duent a terme una investigació que situa el clúster tèxtil sanitari d’Ontinyent com a exemple de reacció de la indústria local contra la pandèmia de la covid-19.

La investigació està encapçalada per la professora especialitzada en sistemes de producció local (SPL) i districtes industrials Rosa Mecha, que va explicar ahir que “durant els mesos més crus de la pandèmia del coronavirus, vam veure que algunes zones, gràcies a les seues xarxes territorials i a la seua proximitat, van aconseguir fer aflorar la seua producció”.

Va destacar, en aquest sentit, la iniciativa impulsada per l’Ajuntament d’Ontinyent i ATEVAL l’abril de 2020 per a garantir el proveïment de material sanitari com mascaretes o equips de protecció individual (EPI).

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, va mostrar la seua satisfacció pel projecte: “Aquesta iniciativa tenia la voluntat d’ajudar les nostres empreses en un dels moments econòmics i socials més complicats que hem viscut com a ciutat i com a societat en general”. Va valorar que ara siga objecte d’estudi i va mostrar el seu suport a la investigació per a “ajudar, en el futur, altres territoris a impulsar iniciatives que facen costat al seu teixit empresarial”.

En paraules de la investigadora Mecha, el sector del tèxtil d’Ontinyent va ser capaç de readaptar la seua producció davant de la crisi sanitària i sobretot de “generar ocupació. Va reaccionar prompte i bé”.

Fonts del consistori van recordar que “durant l’any 2020, la indústria local d’Ontinyent va reduir l’atur un 3,15 % en un moment en què s’estaven destruint llocs de treball”.