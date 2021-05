Enrique Naranjo va rebre dissabte l’SMS amb la cita per a vacunar-se contra la covid. El dilluns 10, a les 13.30 hores, al Museu Príncep Felip de València. La sorpresa no era la data i l’hora sinó que li indicaven que la immunització seria amb la vacuna de Moderna malgrat que al seu grup d’edat (té 68 anys) li correspon AstraZeneca. “Serà per la diabetis?”, es preguntava davant de la pantalla.

La resposta va arribar ahir en forma del pla setmanal de vacunació. Sanitat administrarà 218.199 dosis aquesta setmana, de les quals 146.700 seran primeres dosis. En són quasi 100.000 menys de les que es van inocular en els set dies anteriors, quan van anunciar que l’objectiu era injectar fins a 324.000 vacunes.

Més enllà dels números, que suposen un fre a l’acceleració que s’estava vivint, la principal novetat és que AstraZeneca desapareix de l’organigrama, un lloc que ocupen Pfizer i Moderna en el grup d’entre 69 i 66 anys, al qual havia d’anar aquest fàrmac. El sèrum anglosuec està ara mateix destinat exclusivament a la franja d’entre 60 i 69 anys. No obstant això, Sanitat ha fet un gir a l’estratègia.

El departament que dirigeix Ana Barceló va justificar aquesta decisió amb el fet que, amb les vacunes d’ARN missatger, la immunització es podia completar abans que amb la desenvolupada per adenovirus. La segona dosi de Pfizer i Moderna s’injecta 21 i 28 dies després de la primera punxada, mentre que la d’AstraZeneca s’inocula al cap de 12 setmanes, això és, després de quasi tres mesos. En aquesta decisió, segons van admetre des de Sanitat, també ha influït la falta d’una decisió sobre la segona dosi dels menors de 60 anys.

La reducció del ritme de vacunació es veu afectada pel descens de dosis rebudes. De la setmana passada a aquesta, la Comunitat Valenciana compta amb quasi 200.000 vacunes menys, de l’assoliment de 400.000 a 235.000, ja que no compta amb l’enviament d’AstraZeneca, de la qual la setmana anterior hi van arribar 168.000 vials.

La baixada d’aquesta setmana no afectarà, segons conten des de Sanitat, l’objectiu d’acabar, entre aquesta setmana “o la que ve”, la cobertura completa amb una dosi de les persones d’entre 70 i 79 anys, de les quals falten menys de 40.000 persones. Tampoc es retarda la idea de començar la setmana que ve la immunització en la cinquantena.