Un jove estudiant de Carcaixent ha denunciat en xarxes socials els atacs que rep de manera reiterada per part d’un grup d’estudiants del centre. “Tots aquells que hi ha darrere estan cridant-me marieta des que he eixit de classe, tots, tots. En fi”, explica en un vídeo 35 segons de duració gravat després de l’eixida de l’institut, “Després diuen que no hi ha homofòbia”, afegeix.

Imagina tener que vivir estos actos de homofobia en manada cada vez que sales de clase ¿tan difícil es educar a tus hijos en el respeto? MENUDA PESADILLA 💀 pic.twitter.com/cFbpiKfUiD — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) 10 de mayo de 2021

El vídeo està sent molt compartit i comentat en xarxes socials. L’Ajuntament del municipi va publicar ahir un comunicat en el seu perfil oficial de Facebook per a condemnar els fets. “Condemnem rotundament tota discriminació que atempte contra la diversitat al nostre municipi. No volem ni podem consentir a la nostra ciutat cap mena d’agressió física o verbal... És necessari que evidenciem que l’orientació sexual i la identitat de gènere no poden ser motiu de burla... Des d’ací manifestem tot el nostre suport a la persona agredida i condemnem les actituds agressives per part dels seus companys de l’IES”.