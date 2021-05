La Policia Nacional de Dénia ha detingut el cambrer de confiança d’un restaurant de la ciutat després d’haver-se quedat 100.000 euros de la caixa mitjançant la manipulació dels tiquets de venda.

Segons han assenyalat fonts de la Comissaria Provincial, el detingut era un ciutadà d’origen espanyol i de 36 anys, que ha retornat l’import sostret.

Les investigacions policials van començar després d’una denúncia dels propietaris del local que, a principis de l’any 2020, van canviar el sistema informàtic de facturació del restaurant. Després de cinc mesos d’ús, van observar que hi havia una pèrdua de diners que ascendia a uns 100.000 euros.

Després de les perquisicions de la Brigada de la Policia Judicial de Dénia, els agents van determinar que els diners desapareguts havien sigut apropiats indegudament per un dels cambrers de confiança. Duia en el negoci des del 2012 i des del 2016 era el responsable de les finances, a causa de la relació de confiança que mantenia amb els amos.

Segons el relat policial, va ser precisament aquest vincle el que va permetre idear un sistema per a sostraure una part de la recaptació, “sense ser detectat, manipulant els assentaments dels tiquets per cada servei dispensat”, dels quals, posteriorment, el dia de descans, “feia esborrar el rastre”. No obstant això, “el nou sistema informàtic va deixar al descobert tots els moviments que havia realitzat”.

Els agents van revisar els comptes des que el detingut va assumir la gestió de les finances i van determinar que s’havia apropiat de quasi 840.000 euros.

L’acusat va admetre els fets després de veure’s descobert i va retornar els quasi 100.000 euros que havia detectat el nou sistema informàtic, a més de diners que s’havia apropiat des de l’any 2020 fins que va ser acomiadat.

Els seus excompanys de treball, segons va destacar la Policia, també van notar que, en pocs mesos, des que el detingut ja no treballava amb ells, els diners rebuts en propines havien augmentat desproporcionadament; de fet, no ha pogut determinar-se, en aquest cas, la quantitat econòmica sostreta.

Productes de gamma alta, viatges i un pis

En el registre del domicili van trobar multitud de productes de luxe el preu de mercat dels quals sumava aproximadament 46.500 euros, com una caçadora valorada en 8.500 euros, pantalons amb l’etiqueta posada que costaven 1.500 euros cada un, sabates per valor de 750 euros o equips informàtics de gamma alta. També van observar que havia fet diverses reformes de luxe al seu domicili, com una televisió integrada en un espill del vestidor i la instal·lació d’una caixa forta, entre d’altres.

En el curs de la investigació també es va descobrir que havia fet viatges a destinacions com Las Vegas, Los Angeles, els Emirats Àrabs, París, l’Argentina i Mèxic, i no es descarta que fera més viatges amb escales en altres països. Viatges internacionals de gran valor que feia acompanyat de persones pròximes, a les quals els ho costejava tot.

Així mateix, també es va tindre coneixement de la compra d’un immoble per valor de 180.000 euros. Un nivell de vida molt allunyat del d’una persona que treballava com a cambrer i que, oficialment, cobrava menys de mil euros mensuals.

El detingut, de nacionalitat espanyola, es troba ja a la disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de la mateixa localitat.