Stop als insults racistes i xenòfobs en l’esport. Aquest és el missatge que llança la condemna per conformitat a dos aficionats que, durant un partit de futbol de categoria juvenil, celebrat al poliesportiu municipal de Museros el 10 de desembre de 2017, van proferir missatges ofensius i que inciten a l’odi contra jugadors de diferents races i nacionalitat de l’equip rival després de l’execució d’un gol, amb expressions com ara “negre de merda”, “moro de merda” o “ves-te’n al teu país”, alhora que feien els gestos i el so d’un simi.

El Ministeri Fiscal sol·licitava per a cada un dels cinc acusats una pena de tres anys i nou mesos de presó i una multa de 3.300 euros per un delicte contra les llibertats fonamentals. No obstant això, després de l’acord de conformitat a què s’ha arribat en la vista oral celebrada en la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de València, dos dels processats, germans, han reconegut els fets i han acceptat sengles penes de sis mesos de presó, mentre que la fiscal ha retirat l’acusació als altres tres processats, entre els quals hi havia un dels futbolistes que va disputar aquell partit de juvenils entre el Museros i l’equip de la Pobla de Farnals, que va haver de ser suspés per l’àrbitre arran d’aquests incidents.

Els fets, dels quals va informar en exclusiva Levante-EMV, van ocórrer el 10 de desembre de 2017 durant un partit de futbol entre juvenils al poliesportiu municipal de Museros, entre l’equip d’aquesta localitat i un altre de la Pobla de Farnals. Segons ha quedat acreditat, després que l’equip local fera un gol, aquests dos aficionats “van començar a proferir de manera constant, enfellonida i agressiva insults i amenaces racistes i xenòfobs”, a més d’imitar de manera onomatopeica el so d’un simi.

Els ara condemnats per conformitat “van actuar emparats en l’anonimat i la impunitat que dona la munió i amb una intenció d’absolut menyspreu cap a la raça, la nacionalitat i la dignitat de l’ésser humà”, segons sostenia la fiscal especialitzada en delictes d’odi, Susana Gisbert.

Quan l’autor del gol, que estava espantat davant de l’ambient de violència i odi que s’havia creat, es va posar a resar enmig del camp, els acusats es van burlar d’ell i el van imitar amb la intenció de ridiculitzar la religió de la víctima. L’àrbitre es va veure obligat a suspendre el partit per a garantir la seguretat dels jugadors.

Els dos joves condemnats a sis mesos de presó hauran de pagar una multa de 540 euros. Així mateix, atés que es tracta d’una condemna inferior als dos anys de presó i manquen d’antecedents, se’ls suspén l’execució de la pena per un termini de dos anys amb la condició que no delinquisquen durant aquest temps i que facen un curs de reeducació en matèria d’igualtat en el tracte i en la no discriminació a les persones.