No tots els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca estan esperant què ocorrerà amb l’administració de la seua segona dosi. L’Hospital Quirón de València ha decidit subministrar ja, malgrat la contraindicació del Ministeri de Sanitat, la segona dosi a una part del seu personal sanitari menor de 60 anys, a aquells que ja havien rebut la primera dosi d’aquest sèrum. Segons ha pogut saber aquest periòdic i així han confirmat des del centre hospitalari, la decisió de Quirón Salud ha sigut subministrar la pauta completa del fàrmac al “personal assistencial”, això és, a treballadors i treballadores que es troben en la primera línia. Tots els vacunats van rebre la primera dosi a mitjan febrer, quan aquesta vacuna va arribar als centres privats per a immunitzar el seu personal.

La decisió de l’hospital contravé les indicacions de la Comissió de Salut Pública que depén del Ministeri i que, a finals del mes d’abril, va decidir, davant d’algunes complicacions detectades en alguns dels vacunats, suspendre l’administració de la segona dosi i ajornar quatre setmanes el termini per a administrar-la, de 12 a 16 setmanes, a l’espera de l’estudi que està duent a terme l’Institut Carles III, que considera la possibilitat d’utilitzar Pfizer com a segona dosi dels vacunats amb AstraZeneca menors de 60 anys.

Es dona la circumstància que, fins a mitjan març, quan l’administració d’AstraZeneca es va paralitzar durant nou dies, aquesta vacuna només estava autoritzada per a menors de 55 anys, per la qual cosa va ser administrada a col·lectius de risc i essencials com sanitaris, mestres o serveis de seguretat i emergències, tots ells menors del límit d’edat de 60 anys, per als quals està ara contraindicat el fàrmac d’Oxford.

Por al fet que caducaren les vacunes

Les dotze setmanes que marca la pauta es van complir la setmana passada. Des de l’hospital expliquen a Levante-EMV que estan preguntant a Sanitat, des del 20 d’abril, què fer amb aquestes segones dosis i “no hi ha hagut resposta” i que els vials els tenien guardats en la nevera (es van enviar des de Sanitat la pauta completa) i la por de l’hospital “era que caducaren i deixàrem el nostre personal sense vacunar”.

A més, defensen que la fitxa tècnica de la vacuna marca que és apta per a immunitzar persones majors de 18 anys i que la seua pauta correcta és entre 10 i 12 setmanes, una regulació que va aprovar la mateixa Agència Europea de Medicaments. No obstant això, la fitxa tècnica també assenyala que els vials poden aguantar 6 mesos en neveres d’entre 2 i 8 graus i a l’hospital haurien estat tres mesos.

Així mateix, una de les queixes que exposen des de l’hospital és que hi hagué un “greuge” comparatiu entre la sanitat privada i la pública, perquè, segons denuncien, una part de les dosis que es van enviar des de la Conselleria a aquests centres privats per al personal assistencial va ser AstraZeneca, “mentre que a la pública” la vacunació de sanitaris va ser amb Moderna i Pfizer. “La direcció mèdica va decidir protegir el personal”, justifiquen des del centre sanitari, que lamenta que Sanitat “ens ha deixat a la nostra sort”.

En aquesta situació hi ha, però, més de 50.000 valencians i valencianes que compleixen, en les pròximes setmanes, abans que finalitzen els estudis del Carles III, el temps marcat entre la primera i la segona dosi d’AstraZeneca. Són, entre altres, personal sociosanitari com farmacèutics o fisioterapeutes o dependents menors de 55 anys i cuidadors no professionals als quals Sanitat ja va enviar un missatge per a explicar-los que la seua segona dosi es retardaria.

Sanitat estudia mesures contra el centre

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana ha anunciat que estudiarà “mesures” contra l’Hospital Quirón de València després de conéixer-se que ha posat la segona dosi de la vacuna covid d’AstraZeneca als seus treballadors. Segons ha puntualitzat la Conselleria, s’estudiarà el “presumpte incompliment de l’Estratègia nacional de vacunació”, a més del fet de no haver respost als requeriments de Sanitat. A més, la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, ha destacat també l’ús de vacunes que “se’ls van facilitar sota uns criteris determinats”.