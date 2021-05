“Les subvencions que dona l’Ajuntament de València a les comissions de la ciutat podrien revisar-se per a comprovar si s’ha complit l’objecte d’aquestes. Això, després d’iniciar l’expedient corresponent, podria suposar retornar la subvenció del 62,5 % atorgada en 2020”. Més clar impossible: si no hi ha falles al setembre, s’acaba la mina. Aquesta és una de les premisses que pesaran en el sentit del vot de l’Assemblea de Presidents que, aquesta nit, ha de donar el vistiplau a la celebració retardada dels festejos de 2021 en la finestra de l’1 al 5 de setembre.

Així li ho ha fet saber la Junta Central Fallera als presidents en unes pautes informatives en les quals es preveuen tots els supòsits. Perquè si, una vegada aprovades les Falles de setembre, una comissió decideix no plantar, ho pot fer. Sempre que tinga en compte que també perdria les subvencions. O les hauria de retornar, que, al remat, és el mateix.

I no només diners: al setembre, les falles ja no podran estar a Fira València. Amb la qual cosa, si no hi ha festes, igualment seran retirades “i cada comissió s’hauria de fer càrrec d’aquestes”. Tant si es planta com si no es planta.

En matèria econòmica, queda el detall del “podria”, que és la revisió jurídica: la subvenció és per fer la falla o per plantar-la. És el que hauria de solucionar-se una vegada arribe el moment, però l’advertiment deixa lloc a pocs dubtes.

L’escrit deixa clares les conseqüències, quasi catastròfiques, que suposa votar “no”. S’augura una altra baixada del cens de fallers, amb el perjudici econòmic que això suposa, així com la particular tragèdia per als sectors econòmics vinculats (pirotècnia, indumentària, artistes...).

En principi, malgrat que, per a aquests debats, les xarxes socials són molt inflamables, la sensació general és que no hi haurà problema per a aprovar la celebració. Fins i tot es demana que aquell que no vulga plantar, no deixe de votar “sí”, per solidaritat: perquè la resta de comissions, que sí que volen plantar, puguen gaudir-ne.

Hi ha un argument que s’esgrimirà davant dels discursos “setembre-escèptics”: no és nova una celebració en aquestes dates. Les comissions aprofiten aquest mes per a tancar carrer i celebrar el Mig Any. En aquesta ocasió, també ho seria, però en una versió amplificada.

L’assemblea és un plebiscit de dates: no es concep una altra data. En cas contrari, “l’opció seria anar a març de 2022”. Alguns altres arguments a favor de plantar quan llostreja el mes de setembre és que els xiquets encara no han començat el col·legi i que, a mesura que passen els dies, augmenta el risc d’inestabilitat meteorològica. “Els fallers i les falleres hem de cremar per a tancar un cicle i tornar a començar”, conclou el missatge.