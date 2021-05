Els reis han entregat, aquest dimecres, el Premi Cervantes 2020 al poeta i acadèmic Francisco Brines, de 89 anys, a la seua casa d’Oliva, després que el delicat estat de salut de l’autor i la pandèmia impediren que rebera el guardó el passat 23 d’abril a Alcalá de Henares.

Felip VI i la reina Letícia han arribat a la finca de Brines, l’Elca, cap a les 12.30 hores, en companyia del president Ximo Puig, el ministre de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes i representants de l’Ajuntament d’Oliva. Després de detindre’s uns instants al jardí de la finca, els reis han entrat a la casa del valencià per a iniciar la cerimònia de lliurament. L’acte, de caràcter íntim, ha durat una hora i hi eren presents la neboda del poeta, Mariona Ribes; el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; la directora general del llibre, María José Gálvez; l’alcalde d’Oliva, David González, la directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori; o l’escriptor Fernando Delgado.

És el segon any consecutiu en què no ha pogut celebrar-se la cerimònia de lliurament del Premi Cervantes, després que en 2020 se suspenguera per la pandèmia del coronavirus; en aquella ocasió, els monarques es van traslladar a Barcelona, al desembre, per a lliurar-li’l a Joan Margarit, que va morir el febrer passat.

Brines, un dels últims representants vius de la generació del 50 i defensor de la poesia com a exercici de tolerància, va respondre el passat 23 d’abril al gran nombre de felicitacions que va rebre pel Cervantes amb unes paraules d’agraïment des de la seua casa.

“La vida a vegades té la delicadesa de les flors: la seua carn són els pètals amb el seu obligat color i es fa el miracle; t’hi acostes i quina olor fan. Color, aroma i forma, un ésser viu. I això és el que l’home rep a la Terra de la mà de Déu. Des d’Elca, feliç dia del bon llibre”, va escriure el poeta en un missatge que va enviar a les seues amistats i a les nombroses persones que el felicitaven.

El text estava acompanyat d’una fotografia en la qual apareixia una imatge del manuscrit del seu poema El último viaje, sobre el qual hi havia depositada una rosa roja amb la qual l’escriptor va voler sumar-se també a la celebració del Dia Internacional del Llibre.

Uns dies abans, en un homenatge musical i literari organitzat al Jardí Botànic de València per la Generalitat i la fundació que porta el seu nom, Brines, en un missatge gravat, va glossar el que som: “El misterio que existe entre dos nadas”.