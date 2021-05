L’Ajuntament de Paterna ha posat en marxa el Pla municipal d’economia circular, una iniciativa amb la qual el consistori fa un diagnòstic mediambiental del grau d’implantació d’aquest model econòmic en les empreses de la ciutat mitjançant un qüestionari al qual es pot accedir en el web de Paterna Ciutat d’Empreses.

L’alcalde, Juan Antonio Sagredo, afirma que “aquest diagnòstic permetrà obtindre, entre altres coses, informació útil sobre el grau de conscienciació, la implantació de pràctiques mediambientals, problemàtica i barreres per a implantar-lo, l’estat de sostenibilitat de l’eficiència energètica, les oportunitats d’optimització de la competitivitat i la rendibilitat de les empreses”.

Amb aquesta informació, el Servei d’Indústria, Empresa i Universitat tindrà una comprensió millorada de la realitat del desenvolupament urbà sostenible a Paterna, amb la finalitat d’ajudar el teixit empresarial a millorar les seues propostes econòmiques i polítiques en la línia de l’estratègia local de sostenibilitat i economia circular que permetrà construir un espai productiu municipal.

Una de les primeres mesures serà la posada en marxa d’un projecte de simbiosi industrial, que consisteix en col·laboracions innovadores entre empreses per a trobar maneres d’usar els residus i subproductes d’una empresa com a matèria primera per a una altra, amb la qual cosa s’augmenta la vida útil d’aquests i s’aconsegueix reintroduir-los en el sistema. Aquest projecte de simbiosi industrial redundarà en un millor ús d’inputs reciclats, a més de reduir els costos de producció i la dependència dels recursos primaris.