La Conselleria de Sanitat dona per finalitzat el procés de vacunació de la primera dosi en el grup de població compresa entre els 70 i 74 anys. El departament d’Ana Barceló ho acaba d’anunciar i reclama a tota aquella persona que pertanga a aquest grup d’edat i no haja sigut vacunada encara, que es pose en contacte amb el seu centre de salut. En aquest cas, Sanitat insisteix que se’ls citarà en un breu termini al seu centre d’atenció primària per a administrar-los la vacuna contra el coronavirus que els corresponga.

Una vegada completada la primera dosi en aquest grup d’edat, la Conselleria ha recordat que el dia 17 de maig començarà la vacunació de les persones que es troben en el grup d’edat entre 59 i 55 anys; la previsió és que, durant la primera quinzena de juny, tots els majors de 50 anys estiguen inoculats amb almenys una dosi.

Pel que respecta al grup d’edat entre 40 i 50 anys, la previsió és començar la vacunació a partir de la tercera setmana de juny, en funció del subministrament de vacunes.

La Conselleria ha posat en marxa un web informatiu en el qual anirà informant sobre els terminis de temps i l’estat de vacunació en cada un dels grups. A més, Sanitat ha tornat a insistir en la necessitat d’actualitzar les dades de contacte perquè els equips de vacunació puguen contactar ràpidament amb els pacients.