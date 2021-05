Uns 400 empleats de banca s’han concentrat, aquest divendres, enfront del Palau de Congressos de València, on CaixaBank celebra la seua junta general d’accionistes, en protesta per l’ERO de retallada de la plantilla, amb caretes del president i del conseller delegat d’aquesta entitat, José Ignacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortázar, respectivament.

Des de les deu del matí, representants dels sindicats de CaixaBank i Bankia, la fusió dels quals ha donat lloc al primer banc del país, s’han concentrat en els exteriors de l’edifici per a denunciar que es manté un ERO per a 8.000 persones “mentre Goirigolzarri es triplicarà el salari”, segons ha afirmat la secretària d’Organització d’UGT-CaixaBank, Raquel Ruiz.

“Estem legitimats per a demanar el que és nostre i que la societat tinga el servei bancari que es mereix”, i ha afegit que continuaran amb les protestes mentre no es retiren les eixides forçoses i que reclamaran que no es rebaixen les condicions dels empleats ni que hi haja eixides traumàtiques.

Ruiz ha assenyalat que no s’han produït avanços en la negociació de l’ERO i que “al pas que anem, o lleven les eixides traumàtiques o cap sindicat els signarà res”, i ha recordat que els sindicats estan units en aquestes reivindicacions.

Per al pròxim dia 20 tenen previstes concentracions a les seus de l’avinguda Diagonal de Barcelona i del carrer Pintor Sorolla de València.

En la protesta d’aquest divendres participen representants d’UGT, CCOO i altres sindicats amb representació en CaixaBank i Bankia.

El sindicat UGT ha recordat que tots els sindicats es reafirmen en el rebuig als acomiadaments forçosos, a les mesures traumàtiques i a la retallada de les condicions laborals que pretén la direcció del banc, i fan una petició unànime perquè l’empresa “entre en raó”, perquè el que hi ha sobre la taula és “inabastable i inacceptable i no correspon” a l’esforç de la plantilla que ha donat com a resultat els milers de milions de beneficis obtinguts.