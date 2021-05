Les Falles de setembre seran escenari, en les pròximes setmanes, de confirmacions: de si se celebren o si es cancel·len, en funció de les decisions que s’adopten en cada ajuntament. I, a mesura que passen els dies, sembla clar que no hi ha una postura uniforme i que cada municipi prendrà la seua pròpia decisió.

Dues poblacions importants s’han decantat per mantindre la hibernació fins a l’any que ve. Són les últimes a donar senyals de vida. Es tracta d’Elda i de Manises. Són el particular contrapés a unes altres, no menys potents, com Aldaia i Paterna, on les Falles ja s’han programat en diferents dates de setembre.

El cas elder és una peculiaritat, ja que se celebra en la tercera setmana del mes de setembre i té un nivell qualitatiu més que interessant, fins al punt que també ha acabat generant-se una “escola” de cotitzats artistes.

La Junta Gestora Falles d’Elda apel·la a la “incertesa de garantir que se celebren a l’empara d’una seguretat i una normalitat sense incidents i contratemps que puguen derivar de la pandèmia”. I, a partir d’aquest supòsit, anuncia que se “sospesarà la possibilitat de desenvolupar alguna activitat en concret”. La decisió s’ha adoptat per majoria, perquè hi ha hagut comissions, com Horta Nova, que ha discrepat obertament i ha recordat que la celebració està autoritzada per Sanitat. Fins a tal punt que, segons ha anunciat, no participarà en els “festejos alternatius”.

I Manises, tampoc

A Manises, la junta local, formada per dotze comissions, ha justificat la cancel·lació per unanimitat, “atesa la situació econòmica de les comissions i que, en alguns casos, es dona la possibilitat que si plantem falla ara en 2021, de cara a 2022 no es podrà fer front a plantar un altre monument”. I afegeix, a més, que “les restriccions, encara que menors, encara hi són” i que no es podran dur a terme, “per exemple, revetles, discomòbils, ni qualsevol activitat que supose una gran acumulació de persones”. La Junta anuncia que plantejarà “activitats que puguem celebrar tot el col·lectiu faller”.