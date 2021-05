La Conselleria de Sanitat continua investigant la vacunació, presumptament irregular, de diversos treballadors de l’hospital Quirón Salud a València, per a prendre accions sobre aquest tema. La ministra Carolina Darias va deixar en mans del departament autonòmic la decisió de quines sancions, si es confirma la irregularitat, podria haver-hi sobre aquest tema. “Tindrà tot el meu suport”, va assegurar en roda de premsa sobre aquesta decisió, al mateix temps que va lamentar que hi haguera un hospital privat que se saltara “un acord del Consell Interterritorial”.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va ser preguntat sobre aquest tema en el Canal 24 Horas. “S’ha obert una investigació per part de la Conselleria de Sanitat”, va indicar, abans d’assenyalar que “ningú pot anar per lliure”. “Això és una operació de vacunació europea, d’àmbit espanyol i, en aquest cas, de la Comunitat Valenciana, i nosaltres ens sentim identificats amb els acords que es prenen en el Consell Interterritorial”, va expressar el cap del Consell, que, a més, va apel·lar a la “prudència” respecte a inocular la segona dosi.