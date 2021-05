La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública disposarà de 133 punts de vacunació a partir del pròxim 24 de maig, 32 dels quals estaran en municipis de l’Horta. En concret, obriran les portes 101 espais de vacunació municipals, que s’uneixen als 32 punts que ja hi ha actualment en funcionament. És a dir: a partir d’aquest dia, es vacunaran més de 400 persones cada tres minuts. Encara que l’objectiu, tal com va avançar la Conselleria de Sanitat al març, era preparar un pla amb 161 punts de vacunació per a immunitzar quasi 4 milions de persones. “L’objectiu és que, de cara a l’estiu, el 70 % dels ciutadans i ciutadanes haja rebut ja almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19”, ha afegit la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

La llista de municipis a l’Horta amb punts de vacunació són: Massanassa (Auditori Salvador Seguí), Picassent (Auditori AUMA), Sedaví (Biblioteca Municipal), Paterna (Ciutat Esportiva Municipal), Picanya (Centre de Jubilats), Quart de Poblet (Centre de Convivència Sant Onofre), Alaquàs (Centre de Majors Benager), Albal (Casa de la Cultura), Foios (Casa de la Cultura), Museros (Centre de Dia), Silla (Centre la Nau), Alboraia (Ciutat de l’Esport), Catarroja (Espai Clara Campoamor), Almàssera (Centre de Salut), Puçol (Espai Jove), Rafelbunyol (Llar de Jubilats), Meliana (Llar dels Jubilats), Massamagrell (Pavelló One Wall), Manises (Pavelló Alberto Arnal), Aldaia (Pavelló Jaume Ortí), Burjassot (Pavelló Municipal), Godella (Pavelló Municipal), Xirivella (Pavelló Ramón Sáez), Mislata (Pavelló el Quint), Torrent (Pavelló el Vedat), Tavernes Blanques (poliesportiu), Moncada (Poliesportiu Badia Pedrereta), Benetússer (poliesportiu), Alfafar (poliesportiu), el Puig de Santa Maria (Poliesportiu la Pedrera), Alcàsser (poliesportiu) i Paiporta (Poliesportiu Municipal).

En aquest sentit, es preveu que la Comunitat Valenciana reba, a partir de juny, un increment important del nombre de dosis. La Conselleria de Sanitat activarà tots els recursos assistencials necessaris per a agilitar aquesta vacunació massiva. Per aquest motiu, aquests espais han sigut dotats amb més de 420 equips de professionals de vacunació.

Els punts de vacunació agrupen els ciutadans de 328 municipis de la Comunitat Valenciana, i en els més de 200 municipis restants, que corresponen a les zones bàsiques de salut més remotes o amb accés més difícil, es vacunarà, tal com s’està fent ara, en els centres de salut. En aquest últim cas, el procés de vacunació s’ha organitzat de manera que no interferisca en el funcionament habitual del centre d’atenció primària.

L’objectiu és vacunar tantes persones com siga possible en el mínim temps possible. Així, amb els recursos assistencials habilitats per la Conselleria de Sanitat, hi ha capacitat per a administrar 500.000 vacunes a la setmana.