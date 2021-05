L’Ajuntament d’Alacant ha decidit suspendre definitivament la celebració de les Fogueres 2021 després de conéixer el resultat de la consulta no vinculant de la Federació a les comissions de fogueres i barraques, que ha reflectit que el 82,96 % hi són contràries.

Segons un comunicat del consistori, 135 associacions de les 137 que hi ha constituïdes han contestat el qüestionari entre l’11 i el 16 de maig; d’aquestes, el 82,96 % s’han manifestat contràries a la celebració de les Fogueres enguany i només el 17 % ha apostat perquè foren entre setembre i desembre.

Quant a la possible plantà de la foguera oficial del 20 al 24 de juny, el 60 % ha advocat perquè no es duga a terme; el 19,26 % hi ha votat a favor i el 20,7 % de les associacions s’hi han abstingut.

A l’acord de suspensió fins a 2022 s’ha arribat, després de conéixer aquest resultat, en el transcurs d’una reunió a la qual han assistit l’alcalde, Luis Barcala, del PP; la vicealcaldessa, María Carmen Sánchez, de Cs; el regidor de Festes, Manuel Jiménez, del PP; la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco; i Francisco Vinal, vicepresident d’Associacions de la Federació.

L’alcalde, Luis Barcala, ha explicat que “l’equip de govern coincideix amb els criteris de responsabilitat i sensatesa del món de la festa i assumeix que, des de la responsabilitat, cal prendre decisions doloroses com aquesta”.

Per la seua banda, Sánchez ha lamentat haver de transmetre “que, per segon any consecutiu, se suspenen les Fogueres”, i ha afegit que “és una decisió que no es podia prendre sense consultar als vertaders protagonistes, els foguerers i barraquers”.

Martín-Zarco ha expressat que li “consta que ha sigut una decisió difícil, i que cada comissió té unes circumstàncies particulars que li han fet prendre una decisió o una altra”.

“Respectem totes les opinions i continuarem treballant per la nostra festa amb prudència, responsabilitat i esperança, i organitzarem les activitats que siguen possibles dins de les circumstàncies sanitàries que vivim i amb l’objectiu de poder gaudir en 2022, per fi, de les nostres Fogueres”.

El regidor de Festes, Manuel Jiménez, s’ha sumat al pesar per la cancel·lació de les Fogueres, i ha confirmat el que ja va anunciar en l’Assemblea de Fogueres: “Enguany, encara que no hi haja festa, l’Ajuntament concedirà la subvenció per als monuments amb la finalitat de sufragar despeses de magatzematge i manteniment en favor dels artistes i de les comissions contractants”.

També ha confirmat la creació d’una línia d’ajudes de funcionament per a les diferents comissions de fogueres i barraques, que sumen més de 600.000 euros.

La principal partida és de 487.000 euros, destinats al magatzematge i manteniment dels monuments i de les portades.

Exposició del Ninot per a unes “no Fogueres”

Es dona la curiosíssima paradoxa que els mateixos protagonistes de la festa han donat el vistiplau al fet que la ciutat celebre uns actes que ara no tindran correspondència amb la realitat: tot just d’ací a uns dies s’inaugurarà una Exposició del Ninot amb unes obres que no es plantaran al carrer fins d’ací a tretze mesos. I, a mitjan juny, es triarà la bellea del foc major i la infantil. Però aquestes reines i aquestes dames no viuran la seua setmana gran fins d’ací a tretze mesos, i no al mes següent de ser triades, com sol ser habitual.