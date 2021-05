Els bombers del Consorci Provincial de Bombers de València van rescatar, diumenge de matí, un home i el seu gos, que havien caigut a una séquia de la localitat de Riola, en una operació que va requerir la mobilització d’efectius de Cullera i d’Alzira, així com sergents de Gandia i d’Alzira.

L’avís es va rebre a les 11.12 h, després que l’home es llançara a l’aigua per a rescatar el seu gos, que hi havia caigut, cosa que va provocar que tots dos foren succionats pel buit d’una comporta de regulació d’aigua de la séquia, que creava un sifó. Els dos van quedar atrapats darrere de la comporta, en una zona interior amb poca altura per a respirar.

Immediatament, es va sol·licitar a l’Ajuntament que tancara el pas d’aigua, per a baixar-ne el nivell i assegurar el bon estat de la persona i del gos.

Per a dur a terme el rescat, un bomber va accedir a la zona equipat per a rescat aquàtic. Una vegada va baixar el nivell de l’aigua, es va extraure l’home i el gos, travessant un túnel de la séquia d’uns 20 metres i assegurant el procés, en tot moment, per mitjà d’una corda guia.

Ja en l’exterior, l’home es trobava en bon estat, mentre que el gos presentava una ferida a la pota que va ser atesa, en un primer moment, pels bombers.