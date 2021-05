El coronavirus va provocar la cancel·lació de la gran majoria de festivals de la Comunitat Valenciana en 2020. Per això, totes les esperances estan posades en l’estiu de 2021, moment en què s’obri una finestra d’oportunitat tant per als promotors musicals com per a les bandes de música. L’experiència de 2020 ha servit per a adaptar molts dels esdeveniments musicals. Ara, el públic ha de romandre assegut, amb la mascareta posada i respectant la distància de seguretat.

No obstant això, la limitació de 2.000 assistents —situats en quatre àrees separades del recinte— suposa un maldecap per als organitzadors, ja que aquest nombre d’espectadors fa “inviable" la celebració d’un festival, amb mig centenar de personal contractat.

Alguns certàmens ja han dit que prefereixen esperar. Aquest és el cas del Festival de les Arts, que ha retardat la seua sisena edició de juny a octubre. Els altres continuen preparant l’edició de 2021 a l’espera que canvie el panorama de restriccions.

Però hi ha una qüestió que preocupa els organitzadors i és la dificultat de portar bandes internacionals a la Comunitat Valenciana a causa de la pandèmia. La majoria ha cancel·lat les seues gires. De fet, la primera banda que ha aconseguit confirmar la seua parada a València són The Jayhawks, que arribaran a Rambleta el pròxim 17 de juliol.

Aquests són els festivals que tenen data en 2021

Festival de les Arts (València) : la sisena edició se celebrarà el 29 i 30 d’octubre a la Ciutat de les Arts. Les entrades adquirides per a l’edició de 2020 (la que es va cancel·lar) serviran per a aquesta. De moment no hi ha grups confirmats. Per a alleujar l’expectació del públic, l’empresa organitzadora ha llançat “Les Arts Lite”, un cicle de música que se celebra a la Marina Sud.

: la sisena edició se celebrarà a la Ciutat de les Arts. Les entrades adquirides per a l’edició de 2020 (la que es va cancel·lar) serviran per a aquesta. De moment no hi ha grups confirmats. Per a alleujar l’expectació del públic, l’empresa organitzadora ha llançat “Les Arts Lite”, un cicle de música que se celebra a la Marina Sud. Music Port Fest (Port de Sagunt): la tercera edició del festival se celebrarà el 2 i 3 de juliol amb el mateix cartell que en 2020. És a dir, amb grups com Sidonie, Carolina Durante, Dorian, León Benavente o El Columpio Asesino.

Big Sound Festival (València) : se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de juliol a la Ciutat de les Arts, amb noms tan cridaners com Bad Bunny, C. Tangana, Nicky Jam o Becky G .

: se celebrarà els dies a la Ciutat de les Arts, amb noms tan cridaners com . Pirata Rock Festival (Gandia) : aquest longeu festival se celebrarà els dies 15, 16, 17 i 18 de juliol . Segons l’organització, el cartell de 2020 es mantindrà al 80 %, si bé encara no ha confirmat els grups.

: aquest longeu festival se celebrarà els dies . Segons l’organització, el cartell de 2020 es mantindrà al 80 %, si bé encara no ha confirmat els grups. FIB (Benicàssim): el festival més famós de la Comunitat Valenciana se celebrarà aquest any del 15 al 18 de juliol. L’organització encara no ha anunciat el cartell. No obstant això, l’organització, The Music Republic, ha llançat un altre cicle de música, “Luce Benicàssim”.

Arenal Sound (Borriana) : se celebrarà del 27 de juliol a l’1 d’agost . Les entrades de 2020 seran vàlides per a la pròxima edició. L’únic artista confirmat de moment és Daddy Yankee .

: se celebrarà . Les entrades de 2020 seran vàlides per a la pròxima edició. L’únic artista confirmat de moment és . Medusa Sunbeach (Cullera): el festival d’electrònica s’organitza, de moment, per als dies entre el 4 i el 9 d’agost de 2021. No obstant això, l’organització ha eliminat les dates de la pròxima edició i no hi ha artistes confirmats.