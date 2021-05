El 43é Congrés General d’UGT, que se celebra a València fins dijous que ve, l’estan aprofitant aprofitat els dirigents del sindicat, la patronal i el Govern per a llançar els seus missatges prioritaris sobre el futur del mercat laboral després de la pandèmia de coronavirus. Així, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha aprofitat la seua intervenció en aquest esdeveniment congressual per a deixar clar que el Govern central “modernitzarà el mercat de treball i derogarà la reforma laboral del Partit Popular”.

Díaz, que ha destacat el clima de diàleg social, també ha comentat que els sindicats han de reinventar-se amb el procés de digitalització i convertir-se en l’“eina” que proporciona la llei dels riders, que permet posar la informació i transparència dels algoritmes i la intel·ligència artificial al servei dels treballadors.

Per la seua banda, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha demanat que la pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) més enllà del 31 de maig es faça, com en les pròrrogues dels partits, amb “les mateixes regles i la mateixa pilota”.

El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, que serà reelegit en el càrrec per a quatre anys més, ha demanat l’ampliació de l’actual decret dels ERTO sense “obrir una negociació estèril que no porta a cap lloc”, encara que ha recalcat que això “depén del Govern”.

Debat d’esmenes

El 43 Congrés Confederal de la Unió General de Treballadors comença hui a València i tindrà lloc fins al 20 de maig amb el lema “Redvolución 6.0. Nuevo Contrato Social y Medioambiental”. 800 delegats i delegades —que representen les 978.662 persones afiliades del sindicat— participaran, aquests dies, en els treballs d’un congrés en el qual es debatran 1.207 esmenes.

Entre els 200 convidats al Congrés hi ha representants de les institucions de l’Estat, els grups parlamentaris, els partits polítics i les organitzacions sindicals i empresarials.

D’aquesta manera, per part del Govern d’Espanya, hi assisteixen el president del Govern, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segona i ministra d’Economia i Transformació Digital, Nadia Calviño; la mencionada vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Desafiament Demogràfic, Teresa Ribera; la ministra d’Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero; el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta i el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

Així mateix, hi assisteixen el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani; la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Isabel Calero Albal i representants del Servei Estatal d’Ocupació Pública, del Consell de la Joventut d’Espanya, de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals i de la Fundació Estatal per a la Formació i l’Ocupació, entre altres organitzacions socials, empresarials i sindicals de la societat espanyola i valenciana.

El sindicat també comptarà amb la participació de convidats internacionals com el secretari general de la Confederació Europea de Sindicats (CES), Lucca Visentini; el director general de l’Organització Internacional del Treball (OIT), Guy Ryder; el president del Grup de Treballadors del Comité Econòmic i Social Europeu (CESE), Oliver Röpke, la secretària general de la Confederació Sindical Internacional (CSI), Sharan Burrow i el secretari general de la Confederació Sindical de les Amèriques (CSA), Rafael Freire.

Ja en la clausura, que serà aquest dijous, 20 de maig, a les 10.00 hores, intervindran, entre altres, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretari general del Partit Comunista, Enrique Santiago; el secretari general del CESE, Lucca Visentini; el director general de l’OIT, Guy Ryder; el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig i la portaveu del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. Tancarà l’acte el secretari general electe d’UGT.