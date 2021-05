El senderista de 31 anys desaparegut des de diumenge passat al massís del Mondúber, al terme municipal de Xeraco, ha sigut trobat mort en una zona d’horts, segons han confirmat fonts del Consorci Provincial de Bombers de València.

Les mateixes fonts han indicat que ha sigut una persona que no formava part del dispositiu de cerca qui ha trobat el cadàver del senderista desaparegut a la muntanya de Xeraco i ha informat de la troballa.

Des d’aquest matí, unes 60 persones treballaven en el dispositiu de cerca del jove senderista, desaparegut des de diumenge passat, quan feia una ruta al costat d’un grup d’amics pel massís del Mondúber, a Xeraco.

Cerca des de diumenge

Fins al lloc s’havia mobilitzat també personal de comandament i oficials del consorci provincial de bombers, que coordinen l’operació des del post de comandament, i el Grup de Rescat a Altura GERA, al qual s’han sumat brigades de Divalterra de la Diputació de València, unitats de bombers forestals i dos helicòpters de rescat, un de la Guàrdia Civil i un altre de la Generalitat.

Pel que sembla, el jove cobria la ruta, al costat de sis persones més, cap al cim del Mondúber, van menjar en la zona i van iniciar el descens, en una jornada d’altes temperatures en la qual, en el lloc on es trobaven, es fregava els 40 graus, han informat fonts de la Policia Local de Xeraco.

Segons la versió dels seus acompanyants, el grup es va dispersar i el jove es va trobar indisposat, per la qual cosa va parar a descansar mentre les persones que l’acompanyaven van baixar per aigua per a pujar-li-la i ajudar-lo en el descens, però quan van arribar al lloc, havia desaparegut.