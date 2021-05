Falta només un mes i mig perquè comencen les vacances d’estiu i molta gent ja ha començat a organitzar-se les escapades d’estiu. Un estiu que vindrà marcat per l’evolució de la pandèmia de coronavirus i, sobretot, la campanya de vacunació. La Conselleria de Sanitat ja ha posat en marxa un protocol per a ajornar les cites per a vacunar-se a qui estiga de vacances fora i sàpia que no hi podrà assistir. A més, el Ministeri de Sanitat ha recomanat, també, sol·licitar la targeta sanitària de desplaçat en el cas d’aquelles persones que vagen a romandre un llarg període de temps fora de la seua comunitat autònoma aquest estiu i no vagen a poder tornar per a vacunar-se. En aquests casos, el Ministeri permetrà vacunar-se en la comunitat en la qual estiguen passant les seues vacances.

Però què passa amb qui ja s’ha vacunat? La immunització via vacuna o bé un test PCR o d’antígens negatiu podrien convertir-se en els salconduits necessaris per a entrar a alguns països o, fins i tot, comunitats autònomes, en el cas que decidisquen aplicar-hi controls. La Unió Europea està treballant per a tindre llest en breu el passaport covid que permeta la mobilitat per tots els països membres. Però, fins aleshores, què? Qui haja rebut ja les dues dosis de la vacuna, o la dosi única en el cas de Janssen, hauria, aleshores, de sotmetre’s a un test PCR o d’antígens per a viatjar, per exemple, a les Illes Canàries. En principi, això sembla absurd, perquè aquests pacients ja gaudirien d’immunitat completa contra el coronavirus i haurien de tindre lliure circulació, si no fora, clar, perquè encara no està en vigor el passaport sanitari que acredite aquesta immunització.

La Generalitat Valenciana posa a la disposició dels pacients que ja s’han vacunat amb la pauta completa o bé amb la dosi única de Janssen un certificat informatiu que, fins ara, seria l’únic document en el qual figuren com a vacunats. Des de la Conselleria de Sanitat insisteixen que es tracta d’un mer document informatiu que no té validesa com a document oficial i confirmen que els vacunats que vulguen desplaçar-se, per exemple, a Canàries o Balears, i sempre que no canvie la normativa en aquestes comunitats, hauran de sotmetre’s a les proves per a acreditar en la destinació que no estan infectats pel coronavirus.

Aquestes proves continuaran sent necessàries fins que Europa pose en marxa el passaport sanitari. Des de les comunitats autònomes que ara mateix estan exigint PCR o tests negatius insisteixen que els immunitzats per la vacuna podrien ser vectors de contagi de la malaltia encara que no la patisquen ni en tinguen símptomes.

Com se sol·licita el certificat covid de la Conselleria

Sanitat ha habilitat aquest enllaç en la seua pàgina web (http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio) per a descarregar el justificant de vacunació. La plataforma sol·licita a l’interessat algunes dades de contacte, com el número SIP, la data de naixement i la data d’emissió de la targeta.