Diversos integrants del sindicat de barri Construint Malilla van acudir, ahir, a una de les seus de Solvia a València per a reclamar la renovació dels contractes de lloguer social de quatre famílies “en situació de vulnerabilitat” del barri de la Torre. Des del sindicat han insistit en la urgència de la situació de les famílies afectades i en la “necessitat immediata d’una via de negociació amb l’entitat bancària”, ja que la no renovació del lloguer social implicaria el desnonament de famílies vulnerables que no tenen una altra alternativa d’habitatge, però als quals no se’ls ha facilitat el contacte de cap interlocutor o intermediari per a poder negociar, asseguren.

Construint Malilla explica en un comunicat que Solvia va notificar fa uns mesos a aquestes quatre famílies que no renovarà els seus contractes de lloguer social. “Des que el Banc Sabadell va vendre una part dels seus actius immobiliaris al fons voltor Cerberus, les afectades denuncien que se’ls ha pressionat perquè abandonen les seues cases”.

El propietari actual dels habitatges, Promontoria Coliseum Real State (propietat de Cerberus), juntament amb la gestora d’aquests lloguers, Solvia (propietat d’Intrum i el Banc Sabadell), es neguen a renovar els contractes de lloguer social, segons lamenten des de Construint Malilla. “La situació es repeteix per tot l’estat. A València, els barris més afectats són la Fontsanta i la Torre, barris de classe treballadora amb desenes de casos”, asseguren.

Yoli, una de les afectades del barri de la Torre, ha relatat el seu cas: “En plena pandèmia, em van comunicar que havia d’anar-me’n de la meua casa. Van vindre a oferir-me 1.000 euros perquè me n’anara. Em van dir que, si no ho acceptava, hi hauria conseqüències judicials. No té nom el que ens estan fent. Mai he deixat de pagar i tinc dos xiquets i un informe de vulnerabilitat, però a ells els és igual”.