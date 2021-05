Els resultats preliminars de l’assaig clínic “CombiVacs”, que va posar en marxa l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), han evidenciat que una dosi de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer produeix una resposta immune forta i uns efectes secundaris de lleus a moderats en persones menors de 60 anys que van rebre una sola dosi d’AstraZeneca.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat hui per continuar inoculant AstraZeneca a aquelles persones menors de 60 anys que ja van rebre la primera dosi amb aquest antídot, tal com demanen molts professors que van rebre el seu primer vial per Setmana Santa.

A principis d’abril, Sanitat va prendre la decisió de vacunar amb AstraZeneca només a majors de 60 anys per l’aparició d’esdeveniments trombòtics “molt rars”, sobretot en persones de menor edat, seguint l’exemple d’altres països europeus com França o Alemanya. Aquesta restricció va provocar que molts menors de 60 anys que havien rebut ja una dosi d’AstraZeneca no pogueren rebre la preceptiva segona injecció. Els afectats són, principalment, personal essencial com professors o policies.

Assaig amb una segona dosi diferent de la vacuna

L’assaig s’ha dut a terme en cinc hospitals espanyols: La Paz de Madrid, el Clínico San Carlos de Madrid, el Vall d’Hebron de Barcelona, el Clínic de Barcelona i el Cruces de Biscaia. El Centre Nacional de Microbiologia, per la seua banda, també hi ha participat com a laboratori d’anàlisi central de l’estudi.

En aquest assaig clínic de fase 2, comparatiu, aleatori i adaptatiu han participat 676 pacients de diferents grups d’edat i regions d’Espanya que han rebut una sola dosi d’AstraZeneca i van dels 18 als 59 anys. Se’ls ha dividit en dos grups: un de 226 que va rebre la dosi “immediatament” i un altre de 450 que la va rebre després de 28 dies. Els resultats que s’han presentat aquest dimarts són els analitzats 14 dies després de rebre la dosi de Pfizer.