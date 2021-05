Falten dues jornades per a acabar la lliga regular i, després de les derrotes recents del Baskonia, el València Basket arriba al penúltim partit amb la quarta plaça a la mà i amb la possibilitat d’assegurar-se el factor pista en la primera eliminatòria de play-off, que serà, de segur, contra els d’Ivanovic, després de la derrota d’ahir del San Pablo Burgos. Per a això, això sí, hauran de trencar la seua mala ratxa a la pista de l’Herbalife Gran Canària i que el Baskonia no siga capaç de guanyar el FC Barcelona al Palau, en dos partits que es juguen a la mateixa hora, a partir de les 21.15.

Els taronja, a més, tornen a la competició deu dies després del seu últim partit, i ho fan amb un recuperat Fernando San Emeterio —que s’ha perdut els tres últims partits de l’equip taronja per un esquinç acromioclavicular al muscle dret— per a intentar prolongar la seua ratxa de sis victòries consecutives. Amb el retorn de l’aler càntabre a la llista, el serbi Vanja Marinkovic continua sent el jugador no formatiu que té la fitxa desactivada.

Serà també una nit especial per al capità taronja Bojan Dubljevic, que es pot convertir en el tercer jugador del València Basket que arriba a la xifra de 300 partits de Lliga Endesa amb la samarreta taronja, només superat per dues llegendes com Víctor Luengo (465) i Rafa Martínez (398).

Precedents dolents

Al València Basket no se li ha donat bé la pista de l’Herbalife Gran Canària en les últimes temporades, on ha caigut en les quatre últimes visites. L’última victòria va arribar en la jornada 3 de la temporada 2016-17, quan es va imposar per 75-84. Des d’aquell triomf han passat 1.682 dies que converteixen el Gran Canaria Arena en la pista dels actuals participants en la competició en la qual més temps fa que València Basket no guanya un partit de Lliga Endesa.