“Jo em plantejaria unes Falles covid, unes Falles entre cometes, de mínims. Són dues setmanes falleres en un exercici, però és veritat que no hem fet les de març. A l’hora de preveure despeses o ingressos, jo diria que fórem conservadors. Fem activitats de tornar però que ningú pense, perquè això no ho va plantejar la consellera en cap moment, que seran ‘ja’ unes falles normals. Veiem notícies que la vacunació va bé, però les Falles de setembre són unes Falles de mínims, encara que venen uns mesos apassionants”. Amb aquesta declaració d’intencions, el regidor Carlos Galiana va recordar, en el Ple de la Junta Central Fallera, que la festa torna, però ho fa sota uns paràmetres atípics, impossibles de veure amb els mesuradors habituals. Unes Falles que només amb el pas del temps es veurà fins a quin punt assacien la primera onada d’ansietat per tornar-hi.

Aquesta recomanació la va fer quan algun dels membres de l’organisme faller traslladava la inquietud per les despeses que es puguen generar amb el doble programa d’activitats, al setembre i al març. Galiana va vindre a dir que hi haurà restriccions en aquesta primera tanda i que tirar la casa per la finestra no és la millor opció.

Un programa encara amb asteriscos

Mentrestant, la JCF ha donat a conéixer el programa d’actes. Un programa ple encara d’asteriscos: encara no és clar el recorregut de l’ofrena 2021, cal esperar que la situació sanitària no empitjore per a no avortar-lo i, per descomptat, cal esperar la ratificació de l’Assemblea de Presidents (encara que no s’espera que ocórrega el contrari). Tampoc són clars els llocs des d’on es dispararà la pirotècnia municipal —encara que s’entén que serà en zones sense jurisdicció d’una comissió de falla—.

En el programa d’actes de les Falles 2021 destaquen alguns aspectes inusuals i propis de la situació. Sobretot, pel que fa a l’ofrena. La tanda habitual començarà més tard, a les cinc de la vesprada, i acabarà en uns horaris habituals. Però, per a això, cal traslladar sis sectors, tres i tres, a una sessió matinal.

La retirada dels ninots de l’exposició, així mateix, s’esponjarà en el temps: hi haurà nou hores per a traure’ls del lloc on se celebre (encara no s’ha confirmat, però serà a les drassanes, si no hi ha un canvi d’última hora).

Ja es va informar que no hi haurà pirotècnia a la plaça de l’Ajuntament, sinó que serà descentralitzada; el diumenge al matí s’emprarà per als homenatges (Sant Josep, Maximiliano Thous i José Serrano) i, abans de la cremà, hi ha programada una missa, a les sis de la vesprada.

A col·lació de les despeses, es va tornar a preguntar quina serà l’assignació en forma de subvenció municipal per a completar l’exercici. Serà el dijous de la setmana que ve quan ho aprove el Ple municipal. “Aleshores sabrem la xifra i, sabent també quines activitats podem fer, farem el pressupost i l’assignació”.

Els xiquets aconsegueixen la vènia per a continuar sent-ho

Amb un estret marge, en el qual els membres de la JCF es van rentar les mans (l’abstenció va ser l’opció majoritària), es portarà a l’Assemblea de Presidents la petició de vènia perquè els xiquets i xiquetes majors de 14 anys puguen continuar exercint com a falleres i presidents infantils.