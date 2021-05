El president del Govern, Pedro Sánchez, ha avançat la posada en marxa imminent d’un pla de xoc dotat amb més de 1.300 milions d’euros per a fomentar l’ocupació juvenil. Així ho ha anunciat davant dels delegats de la UGT en el Congrés que el sindicat celebra aquests dies a València. El programa, segons ha detallat Sánchez, constarà de tres pilars i aspira a generar un milió de llocs de treball entre menors de 30 anys en els pròxims tres anys. Espanya és l’estat de la Unió Europa amb la taxa de desocupació juvenil més alta. El 37,7 % dels menors de 25 anys no tenen ocupació.

Es destinaran 600 milions d’euros a fomentar la creació de contractes formatius per a joves menors de 30 anys. Aquest fons el gestionaran les comunitats autònomes, segons ha avançat el president. I, d’altra banda, s’invertiran 765 milions més a activar programes d’ocupació que suposen la primera experiència professional dels joves. “Donarem als nostres joves el que moltes vegades se’ls nega: una primera oportunitat que els òbriga les portes del mercat laboral”, ha afegit el líder del Govern.

Aquest segon paquet també preveu la implementació de programes formatius que permeten combinar aquestes primeres ocupacions amb la formació dels joves en matèries de “futur” com la transició ecològica, l’economia verda, la digitalització, la cohesió social i la lluita contra la despoblació.

El president també ha anunciat que es renovarà el sistema de garantia juvenil, el qual es dotarà amb 3.000 milions d’euros que arribaran dels fons europeus. “No permetrem que els joves tornen a pagar la crisi”, ha assegurat Sánchez en referència al que va passar en 2008.

Advertiment a la banca

El president del Govern també ha fet referència, en el seu discurs, als milers d’acomiadaments anunciats per la banca en les últimes setmanes, encara que sense mencionar-ho expressament: “Sabem que aquesta pandèmia està deixant guanyadors i perdedors. No podem consentir que hi haja sectors guanyadors que paguen sous milionaris als seus executius, que reparteixen beneficis i que, al mateix temps, anuncien acomiadaments massius. Això no és possible. Per això, el Govern treballa, juntament amb els sindicats, per a mitigar al màxim els acomiadaments col·lectius en sectors en què els beneficis empresarials no els justifiquen”, ha conclòs.