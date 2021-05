Creu Roja posarà en marxa un projecte nou de neteja i conscienciació per a evitar l’impacte de residus en l’entorn natural de l’Albufera, en el qual col·laborarà amb l’Ajuntament de Sueca i SAV Agricultores de la Vega. Un grup de voluntaris farà eixides regulars, durant els pròxims mesos, amb la finalitat de fer neteges, detectar focus d’acumulació de residus i sensibilitzar la ciutadania.

“Tenim previst mantindre diverses reunions amb els responsables de Creu Roja amb la finalitat de reforçar i fer costat a aquest voluntariat en tot allò que precisen i estiga al nostre abast, per la gran sensibilitat que es necessita respecte als problemes mediambientals”, va explicar la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.

Aquesta iniciativa pretén fomentar bones pràctiques ambientals entre els col·lectius que desenvolupen la seua activitat al parc natural. Un equip format per deu persones farà eixides regulars durant els pròxims deu mesos, a excepció del mes d’agost. En total, hi ha previstes 18 eixides en les quals es farà un seguiment de les zones més afectades per l’acumulació de residus en l’entorn de l’Albufera, entre les quals hi ha la Muntanyeta dels Sants, l’Ullal de Baldoví i l’Ullal dels Sants.

El projecte es completa amb actuacions de conscienciació entre col·lectius que desenvolupen la seua activitat en l’entorn. El parc natural acumula residus generats en la conca hidrogràfica que desemboquen en aquest entorn. La majoria d’aquests envasos són de plàstic, fet que provoca un problema greu per a la biodiversitat.