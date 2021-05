L’Associació Valenciana d’Agricultors va reclamar, ahir, a la Generalitat que destine més fons a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), perquè puga accelerar la cerca de respostes eficaces contra les plagues i malalties que estan situant el cultiu del caqui en el moment més difícil de la història. Aquesta és una de les principals reivindicacions que va plantejar l’organització agrària durant la jornada tècnica que va celebrar dimarts a Alginet.

El president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, va advertir que la incidència rècord de cotonets i mosques blanques, a causa de les restriccions fitosanitàries, així com el sorgiment de resistències de la taca foliar als fungicides autoritzats, han fet disparar els minvaments de collita al 50 % en molts camps.

Varietats noves

El director de l’IVIA, Rodolfo Canet, va recollir el guant d’Aguado i va concloure que “el caqui és molt important per a aquest centre d’investigació i no pararem en la cerca de solucions que són complexes. Estem treballant en el control químic i biològic de plagues i malalties, però també en noves varietats de caquis, mètodes de postcollita o en estudis complets de costos”.

Els investigadors de l’IVIA Francisco Beitia i Alejandro Tena, juntament amb José Vicente Bolinches, del Servei de Sanitat Vegetal, van avançar les novetats en assajos contra les plagues. Les estratègies de control químic contra els cotonets amb les substàncies permeses han demostrat, en el millor dels casos, només un 75 % d’eficàcia i depenen del moment de la recol·lecció, per la qual cosa no hi ha una recepta única per a totes les explotacions. La lluita biològica, d’altra banda, es troba en les seues primeres fases d’investigació i requerirà diversos anys.

L’espècie més abundant de cotonets, amb una presència del 90 %, és Pseudococcus longispinus i els seus atacs tenen una relació directa amb les poblacions de formigues, que s’alimenten de la melassa que aquest cotonet ocasiona en l’arbre i que el protegeixen, almenys en el 30 % de les colònies detectades. Per això, l’IVIA ha iniciat assajos per a evitar la pujada de les formigues a les copes dels arbres des de l’inici de la temporada.