Canviar el model de mobilitat de l’Horta Sud i, fins i tot, el de l’àrea metropolitana de València implica una gran coordinació entre les diferents administracions públiques i també amb el moviment ciutadà. Una coordinació que, fins hui, no s’ha produït amb plenitud i, per això, hi ha projectes que se solapen, trams de carril bici sense connexió i iniciatives que, a vegades, xoquen amb unes altres.

Per això, el primer pas per a modificar la realitat actual és crear una mesa de diàleg amb la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Mancomunitat de l’Horta Sud i el moviment ciutadà. Aquest va ser el gran acord al qual es va arribar ahir en la primera jornada de reconstrucció comarcal, impulsada per la Fundació Horta Sud, amb el suport de la resta d’administracions i de Caixa Popular. L’activitat s’emmarca en la iniciativa “Serà Horta Sud”.

En la jornada, es van exposar experiències de mobilitat sostenible de ciutats com Pontevedra, amb premis internacionals, i de València. Posteriorment, es va establir un debat entre representants de les administracions públiques i d’entitats que defensen la mobilitat sostenible.

Així, va participar en el diàleg final la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz; la diputada de Comarcalització, Dolors Gimeno; la directora general d’Obres Públiques i Transport, Roser Obrer; el president del Col·lectiu Soterranya de Torrent, Toni Velarde, i la representant de ConBici, Mariam Sintes.

Per a començar, Velarde va posar de manifest la realitat de la xarxa de carril bici comarcal, molt inferior en quilòmetres a la de València, a més d’inconnexa. El president va defensar la necessitat de coordinació entre administracions, mentre que Sintes va advocar per un canvi de mentalitat i per “vies ciclistes directes, amb itineraris fàcils”, que resolguen el problema del dia a dia de les persones que es desplacen amb aquest mitjà, més enllà de la pràctica lúdica.

Eva Sanz va explicar que diversos consistoris preparen actualment projectes supralocals i que la Mancomunitat vol complementar-los amb un pla únic per al qual demanaria fons europeus. Per la seua banda, Gimeno va indicar que la Diputació disposa d’ajudes per a redactar plans de mobilitat municipals i que les ampliarà per a finançar-ne l’execució. Roser Obrer va avançar iniciatives com el pla d’itineraris no motoritzats de la Comunitat Valenciana.

La presidenta de la Mancomunitat va advocar per un pla de mobilitat comarcal, encara que va assenyalar que el finançament per a les accions ha de vindre d’Europa, ja que els consistoris ja assumeixen nombroses competències, tot i que va recalcar que es demanaran els fons “quan els projectes estiguen realment ben treballats”. Davant d’això, Obrer va indicar que la Conselleria aprofitarà la convocatòria actual per a presentar-hi els projectes “més consolidats”.

Les propostes ciutadanes

En el transcurs de la jornada, la representant de ConBici va demanar als consistoris que centraren la seua atenció en tres eixos fonamentals: la conversió de carrers en zona de vianants, les vies ciclistes protegides (habilitades llevant espais al cotxe i no creant infraestructures noves) i els entorns escolars, on el vehicle té predomini.

D’altra banda, Velarde va advocar perquè als ajuntaments estiga clarament identificada la figura tècnica de mobilitat, amb la qual puguen contactar les organitzacions ciutadanes.