La Comunitat Valenciana podria acollir 13 menors migrants que han arribat a Ceuta, dels 200 xiquets i xiquetes que el Ministeri de Drets Socials ha plantejat que es puguen repartir entre les comunitats autònomes, segons ha avançat hui l’agència EFE.

Així figura en la proposta que el Ministeri que dirigeix Ione Belarra ha fet arribar a les comunitats autònomes, sobre la qual fonts de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives han assenyalat que la postura d’aquest departament és no “regatejar números” i col·laborar en l’atenció dels menors en situació de desemparament. Les comunitats hauran de respondre dimarts si estan d’acord o no amb el repartiment.

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha explicat aquest dijous en la sessió de control de les Corts que les comunitats acolliran els menors que, en aquest moment, estan en el sistema de protecció de Ceuta, perquè així es puga investigar la història d’aquells que hi acaben d’arribar i si tenen família que els estiga buscant. Oltra ha destacat que el que faran les comunitats autònomes és atendre la sol·licitud del Govern de Ceuta, perquè sempre que un executiu autonòmic, independentment de qui el governe, ha demanat ajuda a la Comunitat Valenciana, l’ha tinguda, com abans va ocórrer amb Canàries i amb Melilla.

Des del Ministeri de Drets Socials asseguren que estan treballant “a contrarellotge”, ja que es tracta d’una crisi humanitària “que cal solucionar com més prompte millor”. “L’objectiu ara és aconseguir traure els menors sols dels centres de Ceuta i que els acullen altres comunitats autònomes, perquè hi entren els xiquets que acaben d’arribar”, expliquen fonts del Ministeri.

En l’actualitat, la Comunitat Valenciana tutela 473 xiquets i xiquetes migrants en situació de desemparament, segons l’última memòria del defensor del poble. Un nombre baix si el comparem amb el de menors tutelats per la Generalitat en total, que ascendeix a quasi 4.000. D’aquests, 1.500 estan en acolliment residencial (centres) i els 2.500 restants es divideixen en famílies d’acolliment i famílies extenses (un oncle o una àvia del menor, per exemple). En total, la Comunitat compta ara mateix amb 117 centres d’acolliment, 54 a València, 17 a Castelló i 46 a Alacant, segons dades de la Direcció General d’Infància.

Els criteris de repartiment per a distribuir les places, tal com va plantejar ahir el Ministeri de Drets Socials en un comunicat després del Consell Interterritorial, seran la població del territori d’acolliment, la taxa d’empobriment, la renda per càpita i l’impacte en acolliment dels menors migrants no acompanyats de cada comunitat.