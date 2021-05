La terrassa de l’edifici Forus Barceló de Madrid va acollir amb èxit, ahir a la vesprada, la presentació del projecte “Gandia HUB”. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Gandia i València Capital Mundial del Disseny 20202 que pretén convertir la capital de la comarca de la Safor en la gran destinació del teletreball. Per aquesta raó, es posarà en marxa un pla d’acció que busca arribar a un atractiu segment de viatgers, els coneguts com a remote workers. Un projecte que té com a objectiu convertir-se en tot un referent a Espanya.

Així ho va anunciar l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant, que va estar acompanyada de la directora de programa de la Capital Mundial del Disseny 2022, Corinna Heilmann, i del seu vicepresident, Luis Calabuig.

A l’acte van acudir el director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Herick Campos; el diputat de Turisme, Jordi Mayor; Toni Bernabé, responsable del Patronat de Turisme de València i el regidor de Turisme de l’Ajuntament de València, Emiliano García, a més de representants dels sectors empresarial, associatiu i cultural.

En primer lloc, Diana Morant va explicar que, a causa de la pandèmia, l’entorn laboral ha hagut d’adaptar-se a la situació i que aquesta passa pel teletreball. Una manera de desenvolupar la vida laboral que ha generat milers de llocs de treball coneguts com a teletreballadors, nòmades digitals o remote wokers, persones que desenvolupen la seua activitat des de qualsevol punt del món i que busquen llocs amb una sèrie d’avantatges que milloren la seua qualitat de vida. Es tracta d’un segment turístic nou que té una taxa de creixement que ha passat del 30 % al 65 % en els últims temps i que permet un factor de desestacionalització nou i un pol nou de generació d’economia.

Els remote workers permetran enriquir l’estructura del model turístic gandienc, rejovenir la destinació i refrescar la marca, a més que s’estarà captant professionals d’alta qualificació. Uns professionals que tenen estades més llargues i efectuen una despesa més alta en la destinació.

“Gandia és un lloc idoni per a treballar i també per a gaudir del temps lliure. La nostra ciutat, amb mar i muntanya, aporta una gran quantitat d’opcions per a tota mena de gustos. Els nostres paisatges únics, el nostre clima inigualable i, per descomptat, les nostres platges ens han convertit en una destinació capaç d’atraure talents i visitants nous, al mateix temps que oferim una gran quantitat d’activitats i d’experiències suggeridores i extraordinàries”.

“Tenim universitat, un important teixit empresarial i un gran nombre d’espais meravellosos capaços de substituir les oficines de tota la vida”.

Per a concloure la seua intervenció, Diana Morant va afirmar que Gandia compleix tots els requisits per a abordar aquest projecte, com un clima favorable, bones condicions de connectivitat i possibilitat de desenvolupar tota classe d’activitats en un entorn especial. “Posarem totes les eines i tota l’estructura que estiga al nostre abast perquè “Gandia HUB” siga una realitat com més prompte millor. A Gandia ja estem preparats. I, per a això, apostarem per primera vegada en la nostra trajectòria turística per un turisme tan específic a nivell professional, per un nou concepte de turisme que ens permeta afrontar el canvi de paradigma que s’està produint en el sector turístic”.

Per la seua banda, Corinna Heilmann va voler destacar que València és una potència del disseny en diversos àmbits i que la candidatura va respondre a una petició de diversos sectors. “El que nosaltres fem és unir propostes per a solucionar els nous reptes que se’ns presenten. Hem de provocar canvis, utilitzant el disseny com a eina, per a provocar un canvi a tots els nivells”.

Quant a l’elecció de Gandia, Heilmann va fer valdre diversos aspectes com el treball que s’està desenvolupant a la ciutat per promoure la implantació de la qualitat, la seua planta hotelera i d’allotjaments en general, la universitat i un entorn privilegiat. “Gandia ho té tot per a atraure talent i empreses que aposten per la innovació”.

Finalment, Luis Calabuig va explicar que el projecte València Capital Mundial del Disseny 2022 ha transcendit de la idea principal i abasta molts àmbits i que, en el cas del turisme, la ciutat triada ha sigut Gandia, ja que compta amb tot el que resulta necessari per a posar en marxa la iniciativa. “El turisme mediterrani és social però, amb “Gandia Hub”, el que volem és arribar al turisme professional”. “L’era post-covid obri una etapa nova que, a molts, ens ha provocat replantejar-nos què volem fer en la nostra vida i com volem viure-la, i hui dia la digitalització de tots els processos ens permet desenvolupar la nostra tasca en qualsevol part del món i quin millor lloc que fer-ho que Gandia, amb una gran qualitat de vida i de serveis”.

“L’objectiu és atraure talent i treballadors que aporten valor, que són aquells que deixaran la seua petjada i ajudaran a desenvolupar la ciutat cap a un nou estadi”, va concloure.