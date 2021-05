Un dels nusos de la reconstrucció de la festa s’ha desfet: les falles municipals. Finalment, després de diverses reunions presencials i telemàtiques del regidor de Cultura Festiva, s’ha arribat a la solució més natural que quedava per a liquidar els monuments amb els pocs dies disponibles en les “Falles de mínims” previstes al setembre.

En aquesta versió reduïda, la plaça municipal estarà presidida per “la meditadora”. És a dir, el bust d’“Açò també passarà”, el que es va salvar del foc, més els ninots que havien d’haver-se repartit per la plaça i algun element més.

Per a això, Manolo Martín i José Ramón Espuig encara han de traure el bust de la Marina, on roman des de fa un any, i reconstruir els danys, implorant perquè aquests no siguen irrecuperables. Cal recordar que, després de decretar-se el confinament general el 12 de març, la peça va romandre a la intempèrie i va haver de suportar diversos dies de pluja, fins al 23 de març. El mes de desembre passat, amb motiu del trasllat d’alguns fragments de falla del recinte portuari, va poder constatar-se que el bust ha patit deterioracions i que necessitarà una reconstrucció. Mai es va contemplar recuperar la totalitat de la falla, el cos i les cames de la xica dissenyada per Escif.

Aquesta crema tindrà com a preàmbul la retirada simbòlica de la mascareta si les autoritats sanitàries confirmaren, aleshores, que es pot circular per exteriors sense necessitat de dur-la.

Això significa que la falla contractada i prevista per a 2021, “Protegeix allò que estimes”, d’Alejandro Santaeulalia, que està pràcticament liquidada des del mes de març passat, sobreviurà un any. Serà plantada i cremada el març de 2022.

Pel que respecta a les falles infantils, també es desdoblaran. “Saps qui soc”, de Ceballos i Sanabria, la falleta prevista per a març de 2020, es cremarà al setembre. I “Saps qui soc... també?” també sobreviurà fins a 2022 (figures de totes dues falles poden veure’s encara en una exposició antològica de tots dos artistes al Centre del Carme).

Dubtes entre els artistes

I, mentre es resol aquest nus, en queden molts més per resoldre. Ahir va haver-hi assemblea del Gremi d’Artistes Fallers, prèvia a la que ha de mantindre el mestre major, Paco Pellicer, amb Galiana. Una de les peticions que li formularà és que un grup d’artistes acudisquen a Fira València a peritar les peces emmagatzemades allí, com a pas previ al trasllat, per a tractar de conéixer en quin estat es troben i les necessitats de reparacions que tenen.

En un col·lectiu tan heterogeni es plantegen dubtes i diversitat d’opinions. En general, per exemple, no acaba d’entendre’s l’exposició del ninot de juliol, tenint en compte que bona part de les figures seran les mateixes que en 2020 (s’estima que hi portaran peces noves les comissions més competitives), així com qui pagarà aquest transport. Més divisió d’opinions hi ha sobre la conveniència o no del concurs de falles, aprovat des de fa mesos. “No volem ni fer pena ni queixar-nos. El que volem és fer les coses bé”, va assegurar Pellicer després de l’assemblea.