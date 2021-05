El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha aprofitat la seua intervenció en la clausura del 43é Congrés d’UGT per a destacar que el diàleg social amb els sindicats UGT i Comissions Obreres ha sigut clau per a fer front a la pandèmia de coronavirus. El cap de l’executiu autonòmic ha destacat el paper d’aquesta central sindical en la “lluita per les llibertats”. En la seua opinió, “els sindicats són necessaris, abans i ara”.

En presència de la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, Puig també ha destacat el paper “necessari” dels fons europeus per a la recuperació econòmica i social, perquè encara “estem a l’UCI”. I ha advocat per la “fiscalitat progressiva” en un pròxim escenari de reforma fiscal, “que és necessari”, ha afegit.

Puig també ha destacat el paper de la UGT en el sector de l’automoció, especialment a Ford Almussafes. Puig ha agraït la decisió del sindicat per triar València com a seu congressual. “Aquest país —segons el cap del Consell— ha de superar centralismes vells. Cal superar la vella Espanya. Aquesta terra és hospitalària i us acull”.

Pepe Álvarez

El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, acabat de triar com a màxim responsable de la central sindical, ha aprofitat l’acte de clausura per a assegurar que el congrés “enforteix l’organització i la seua estructura”. Assegura que UGT ha sigut motor de les propostes econòmiques i socials d’Espanya.

El 43é Congrés d’UGT ha reelegit Pepe Álvarez perquè lidere el sindicat els pròxims quatre anys amb una majoria folgada, després d’aconseguir el suport del 85,83 % dels vots, amb una Comissió Executiva més nombrosa i un poc renovada. Álvarez assumeix, amb 65 anys, el seu segon mandat com a secretari general d’UGT amb la mateixa exigència i determinació de 2016 per recuperar els drets laborals perduts després de la crisi financera, un objectiu frustrat per la irrupció de la pandèmia. Álvarez (1956, Belmonte —Astúries—) va deixar la seua terra natal amb 19 anys per a anar a treballar a Barcelona a l’empresa Maquinista Terrestre y Marítima (actualment Alstom), on va entrar en el món sindical i va acabar sent elegit secretari general d’UGT Catalunya en 1990.

Vint-i-cinc anys després i ja prejubilat d’Alstom en el marc d’un ERO, va centrar totes les seues forces a aconseguir el lideratge del sindicat i el va aconseguir en 2016 després d’unes eleccions molt renyides que va guanyar per 17 vots més que el seu contrincant, Miguel Ángel Cilleros.