La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat nul, per discriminatori, l’acomiadament d’una víctima de violència de gènere, acordat per l’administrador de l’empresa, que era la seua exparella, després que un jutjat el condemnara per maltractar-la i li imposara una ordre d’allunyament i la prohibició de comunicació.

Els magistrats de l’alt tribunal autonòmic consideren que la decisió de la mercantil, dedicada a l’activitat d’instal·lació de fusteria, vulnera l’article 14 de la Constitució Espanyola, que prohibeix la discriminació per raó de sexe.

La dona va ser acomiadada el 17 de maig de 2019, 11 dies després que el Jutjat de Violència sobre la Dona de Torrevieja condemnara el seu excompany sentimental i administrador de l’empresa en la qual treballava com a administrativa, per un delicte de maltractaments, a, entre altres penes, la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a ella a menys de 300 metres durant dos anys.

En la carta en què es comunicava el cessament, la direcció de la mercantil va adduir precisament aquesta condemna i la “impossibilitat” que la treballadora poguera “complir amb el seu lloc de treball”.

Un jutjat social d’Elx va dictar sentència el setembre de 2020 i va declarar improcedent l’acomiadament. No obstant això, la Sala Social del TSJCV ha estimat ara parcialment un recurs de suplicació de l’empleada, ha declarat nul l’acomiadament i ha condemnat l’empresa a readmetre-la en les mateixes condicions que regien abans de l’extinció del contracte.

“La impossibilitat d’acompliment del treball al·legada per l’empresa es torna en causa irreal, ja que, davant de la mesura d’allunyament que es va imposar a l’empresari, degueren adoptar-se les mesures que considerara necessàries per a continuar amb la protecció de la víctima”, argumenten els magistrats.

La Sala considera que l’acomiadament “és clarament discriminatori”, perquè “sanciona i castiga de nou la víctima de violència de gènere, condició que només pot recaure sobre la dona, respecte a la qual no s’ha acordat cap mesura restrictiva en l’àmbit penal”.

“Davant d’una sentència condemnatòria de l’agressor, administrador de la societat (…), s’adopta una mesura clarament perjudicial per a la treballadora, dona, en detriment de la posició de l’empresari, que manté intacta la seua posició en la jerarquia empresarial, sense adoptar-se cap mesura contra ell”, precisen els magistrats.

La sentència, contra la qual es pot recórrer en cassació per a la unificació de doctrina, estableix que la mercantil degué adoptar “les mesures que considerara necessàries per a continuar amb la protecció de la víctima”, màximament quan el condemnat per l’agressió “se situa també en el cercle laboral” de la treballadora afectada.

El Tribunal condemna l’empresa a abonar a l’empleada tots els salaris que aquesta va deixar de percebre des de la data del cessament i fins a la seua readmissió, així com a indemnitzar-la amb 6.250 euros per una vulneració del seu dret fonamental a la igualtat per raó de sexe.