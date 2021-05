La campanya de vacunació contra el coronavirus xafa l’accelerador a la Comunitat Valenciana. Ximo Puig ja ha anunciat quan començaran a ser citats els menors de 50 anys i ara també els menors de 40. Cada vegada queda menys per a aconseguir la immunitat de ramat i poder avançar en la desescalada cap a la nova normalitat.

La setmana començava amb els primers valencians d’entre 50 i 59 anys rebent la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus. No hi ha vacances per a rebre la vacuna. La Generalitat Valenciana ja ha advertit que la prioritat ara és vacunar, vacunar i vacunar. No hi haurà interrupcions en la campanya de vacunació ni al juliol ni a l’agost. L’objectiu és aprofitar l’arribada de grans remeses de vacunes previstes a partir de juny per a immunitzar el nombre més gran possible de persones i poder reprendre la normalitat com més prompte millor.

Quan rebran les vacunes els diferents grups d’edat

Majors de 80 anys: estan totalment vacunats amb la pauta completa

Majors de 70 anys: ha finalitzat l’administració de la primera dosi i Sanitat espera acabar amb la segona dosi en les pròximes setmanes. El 65 % dels valencians d’aquesta edat ja estan totalment immunitzats.

Majors de 60 anys: estan en ple procés de vacunació. S’estan utilitzant tant la vacuna d’AstraZeneca com la de Janssen. La Generalitat vol completar la vacunació d’aquest grup d’edat, almenys amb la primera dosi, en les pròximes setmanes. La primera dosi estarà completada en les pròximes dues setmanes i la segona dosi de la vacuna començarà al cap de 12 setmanes, per la qual cosa els primers a rebre-la ho faran a principis de juliol.

Majors de 50 i menors de 59: és l’últim grup que ha començat a rebre la vacuna. En total, hi ha 752.334 valencians d’aquesta edat. La seua vacunació acaba de començar a ritme de creuer, tal com ha reconegut Puig.

Majors de 40 i menors de 50: seran els següents en la llista. Està previst que a partir del 17 de juny s’inicie la seua vacunació i que les primeres cites telefòniques o per missatge de text arriben uns dies abans d’aquesta data.

Majors de 30 i menors de 40: ja hi ha data. El president de la Generalitat ha anunciat que la Conselleria de Sanitat començarà a vacunar-los a partir de juliol.

Menors de 30: de moment no hi ha data, encara que, si es manté el ritme de vacunació actual, tot fa pensar que és possible que les primeres cites arriben a l’agost.

Quines vacunes s’utilitzaran?

Principalment s’usaran les vacunes de Pfizer, Moderna i Janssen. AstraZeneca s’usarà exclusivament per a completar la immunització dels majors de 60 i menors de 70 i per a aquells menors de 60 que ja han rebut la primera dosi d’aquesta vacuna i no vulguen rebre una segona de Pzifer, tal com han decidit el Ministeri i les autonomies.