Ahir va complir 105 anys Joan Baptista Llopis Llopis, el jugador del FC Barcelona de més edat. Conegut com a Batiste, viu a Carcaixent, va actuar com a porter a principis de la dècada dels anys 40 del segle XX i només va jugar partits de caràcter amistós.

Batiste Llopis va nàixer el 20 de maig de 1916 a Carcaixent, en el si d’una família acomodada dedicada al negoci taronger, i va començar a jugar en l’equip de l’Escola Pia d’Alzira, per a passar posteriorment per la UE Carcaixent, el juvenil del València CF, l’amateur del FC Barcelona (entre 1941 i 1943) i tornar a la UE Carcaixent.

Va aterrar en el Barça de la mà de Ramon Llorens quan complia el segon servei militar a Catalunya (va fer el primer en temps de la República i, amb la imposició de la dictadura, va tornar a ser mobilitzat). A Llorens, exporter blaugrana i aleshores en tasques de reclutament de nous valors, li van parlar d’un porter que despuntava en l’equip del la IV Regió Militar i se’l va emportar al Barça.

Llopis va debutar l’1 de gener de 1942 en un amistós entre el Barça i l’Europa (7-2) celebrat a les Corts i va ser alineat en cinc partits més d’aquestes característiques: Blanes, Terrassa, Tortosa, Martinenc i Reus. Va jugar, entre d’altres, al costat de Balmanya, Gonzalvo III, Sospedra, Benito, Llàcer, Martínez Alama, Franco, Seguer, Valle o Calvet.

També va coincidir amb Escolà, César i Mariano Martín, de qui recorda que “era l’únic davanter que agafava totes les pilotes en l’aire i ho feia sempre per a marcar gol. A més, les caçava amb les dues cames”. Igualment, té una anècdota amb Josep Samitier: “En una ocasió, em va fer entrenar saltant per damunt d’una cadira tombada. Em deia: ‘Molt bé, així, així…’. I jo pensava: ‘Molt malament, molt malament… Estic pegant-me cada trompada!’. No em va fer molta gràcia, la veritat”.

Després va ser entrenador, durant set anys, de l’equip de la seua localitat natal, en Tercera Divisió, activitat que va dur sempre a terme sense percebre cap remuneració i que alternava amb la seua tasca professional, la d’empresari agrícola i transportista. També va dirigir l’Algemesí i el Benifaió.

Obsequi

Batiste Llopis no va tindre cap contacte amb l’FC Barcelona fins a 2018, amb 102 anys, quan va rebre un homenatge per part de l’entitat blaugrana, i, amb 103 anys, va assistir per primera vegada a un partit al Camp Nou (un Gamper). Va ser “descobert” per Salvador Torres, vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes, que el va presentar en públic, uns dies després, a Gandia, com a colofó a l’acte commemoratiu del 40 aniversari de la remuntada del Barça contra l’Anderlecht (3-0) en un partit de la Recopa d’Europa.

El dimarts 11 de maig, en ocasió del Llevant-Barça de Lliga, una delegació blaugrana encapçalada per la vicepresidenta Elena Fort i el director de Relacions Institucionals del FC Barcelona, Guillermo Amor, van visitar Batiste Llopis al seu domicili i li van entregar una samarreta personalitzada del FC Barcelona. Fort, en les seues xarxes socials, va definir Batiste Llopis com “un crack” i va afegir que “té un cap molt clar i molta humanitat. Em repetia que ell era del Barça, que no ho oblidara”.

També s’hi va desplaçar, per a l’ocasió, una delegació de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona, integrada pel president Antoni Guil i el “descobridor” de Llopis, el vicepresident Salvador Torres. Tots dos li van regalar a Batiste el llibre del centenari de les penyes del Barça, editat recentment.