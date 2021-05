La Generalitat Valenciana tutelarà també 18 xiquets i xiquetes migrants arribats a Canàries, així ho ha confirmat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al Ple del Consell. Oltra també ha assegurat que comunitats i Ministeri fa setmanes que treballen per fixar uns criteris i un finançament per a repartir els menors desemparats que arriben al país per diferents autonomies.

Aquests xiquets i xiquetes se sumaran als 13 que previsiblement acollirà la Comunitat dels 200 que hi ha a Ceuta a l’espera de ser reubicats. La decisió final es prendrà dimarts, en la reunió del Consell Interterritorial de Drets Socials, en què les autonomies hauran d’acceptar o no els criteris de repartiment plantejats.

Oltra ha aclarit que els xiquets que acollirà la Comunitat des de Ceuta no formen part de les últimes arribades, sinó que són menors que ja estaven acollits en el sistema de protecció de la ciutat, que ara es traslladaran a diferents parts del territori per a deixar lloc als nouvinguts. Això es deu a la necessitat de “treballar en el terreny i conéixer la història dels xiquets. Sabem que alguns els van dir als seus pares que ‘se n’anaven d’excursió’ i ara volen tornar amb la seua família. Fins i tot, a Ceuta, hi ha casos de pares i mares que els estan buscant i l’obligació del Govern és retornar-los amb ells amb total seguretat”, va aclarir.

Els xiquets i xiquetes desemparats que arriben a la Comunitat seran acollits (com tots els menors sense tutela) en el sistema ordinari de protecció, que compta amb 117 centres d’acolliment (54 a València, 46 a Alacant i 17 a Castelló), segons la Direcció General d’Infància i Adolescència. Ara mateix, la Comunitat tutela 4.000 xiquets desemparats, dels quals només 473 són menes (menor estranger no acompanyat). Dels 4.000 menors, 1.500 estan en centres d’acolliment i els 2.500 restants tenen una família d’acolliment o família extensa (un oncle o una àvia, per exemple).

Oltra ha reivindicat el seu compromís d’acolliment i ha recordat que, en la legislatura passada, “davant de la petició d’ajuda de la ciutat autònoma de Melilla (que en aquells moments també vivia un augment d’arribades), la Comunitat Valenciana va respondre i vam acollir deu xiquets i xiquetes que venien d’allí”.

Repartiment solidari

Canàries fa mesos que reclama un repartiment entre comunitats autònomes, ja que l’arxipèlag tutela, hui dia, més de 2.700 xiquets i xiquetes estrangers a causa de la crisi d’arribades que van viure fa poc les illes. Per aquest motiu, el defensor del poble va demanar a l’abril “voluntat política”, “finançament adequat” i impulsar uns criteris de repartiment de menors, ja que comunitats com, per exemple, Madrid, acullen 273 xiquets i xiquetes, mentre que unes altres, com Andalusia (o la mateixa Canàries), n’acullen quasi 3.000. Però la crisi diplomàtica de Ceuta ha obligat a prioritzar l’atenció en aquesta ciutat autònoma amb una actuació “d’urgència”, en la qual es treballa “a contrarellotge”, segons fonts del Ministeri.

Respecte a les crítiques de la ultradreta, en contra d’acollir els menors desemparats, Oltra va declarar que “se situen fora de la democràcia, de la Declaració Universal dels Drets Humans, de la Convenció de Drets del Xiquet i fora dels marcs morals i ètics de la nostra societat”. “Tenim l’obligació moral, política i jurídica d’atendre’ls, cuidar-los i que reben l’atenció i l’afecte que qualsevol xiquet en aquest món ha de tindre”, va sentenciar Oltra.