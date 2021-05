El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat a Fitur que, aquest mateix dilluns, Espanya alçarà els controls sanitaris per als viatgers arribats de països inclosos en la llista verda i aquells considerats “segurs”, entre els quals hi ha el Regne Unit, el principal mercat emissor de turistes per a la Comunitat Valenciana. La decisió del Govern suposa que, dilluns, desapareixeran les restriccions per a l’arribada de turistes procedents d’aquests països considerats segurs.

Sánchez ha fet aquest anunci durant la presentació del certificat covid que entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol i ha explicat que, a més dels països europeus, el Govern ha decidit obrir la porta a altres països en els quals la campanya de vacunació està molt avançada i la incidència del virus és molt baixa. Entre aquests països no comunitaris que podran beneficiar-se de la retirada dels controls sanitaris especials hi ha Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Cora del Sud i el Regne Unit.

A més, a partir del pròxim 7 de juny, podrà entrar a Espanya qualsevol turista que acredite que ha rebut la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. Els EUA queden fora del primer grup. Els seus turistes que ja hagen sigut vacunats hi podran entrar sense sotmetre’s a controls PCR a partir del 7 de juny.