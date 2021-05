La jutgessa substituta del Jutjat d’Instrucció 18 de València que investiga el cas Taula ha decretat ja l’obertura de judici oral contra les 26 persones acusades en les peces separades B i F, en les quals s’investiguen les contractacions irregulars de les empreses públiques Imelsa i Ciegsa a persones afins als diferents partits polítics, sense que constara que realment hi treballaven o que cobraven sense treballar o estaven ocupats en una altra institució. Entre ells figuren l’expresident de la Diputació de València i del PP de la província Alfonso Rus; l’exsecretari autonòmic d’Educació Máximo Caturla; o els exdiputats provincials Rafael Rubio (PSPV-PSOE) i Salvador Enguix (PP), a més de l’exgerent d’Imelsa Marcos Benavent.

Tant Rus com el seu excap de gabinet i exalcalde del Genovés, Emilio Llopis, Benavent i Caturla s’enfronten a l’acusació d’“organització criminal”, delictes continuats de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa i falsedat documental. També s’enfronten a les acusacions de malversació, prevaricació i falsedat en document oficial dos exdirectius d’Imelsa, la de Recursos Humans, Maria Escrihuela; i el financer, José Enrique Montblanch.

També s’asseuran en la banqueta per malversació, prevaricació i falsedat en document oficial l’empresari i propietari d’Engloba Grupo de Comunicación, Jose Adolfo Vedri, per la contractació fraudulenta de dos col·laboradors d’Engloba que estaven a sou d’Imelsa “sense que hagueren exercit cap activitat laboral per a l’empresa”; el jugador de l’Olímpic de Xàtiva i exregidor del PP d’Ontinyent, Miguel Ángel Mullor Doménech; o l’exalcalde de Cofrentes (la Vall de Cofrents-Aiora) Raúl Mateo Ángel Balufo, entre d’altres.

La instructora obri judici per delictes de pertinença a organització criminal i delictes continuats de malversació, prevaricació administrativa i falsedat en document oficial comesos per funcionaris públics. En conjunt, sol·licita fiances que sumen un total de 4.721.081 euros per a tots els encausats.

El judici se celebrarà a l’Audiència Provincial de València, si bé encara s’ha de produir el repartiment de la causa per a saber quina secció s’encarregarà de la vista.