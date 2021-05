Demà, a primera hora, milers d’aspirants intentaran contindre els nervis davant de la primera prova de les oposicions docents de Secundària i d’altres cossos que haurien d’haver-se realitzat fa un any però que la crisi sanitària de la covid-19 va ajornar a aquest curs.

En total, s’hi presenten 23.046 persones, que somien d’aconseguir una de les 3.542 places de lliure accés que ofereix la Conselleria d’Educació, d’un total de 67 especialitats. La majoria de places corresponen a alguna assignatura de Secundària —especialment a Matemàtiques, Castellà, Valencià, Anglés o Geografia i Història—, si bé aquest nivell compta amb fins a 30 especialitats. La resta són de Formació Professional, escoles d’idiomes o ensenyaments artístics, entre altres estudis. Segons ha calculat el sindicat STEPV, la ràtio global d’aspirants per plaça és de 6,4 persones, encara que detallen que aquesta dada varia segons l’especialitat.

Els 23.000 candidats —més de 7.000 a Alacant, uns 2.380 a Castelló i quasi 13.500 a València— seran examinats per 474 tribunals, 126 més que en les oposicions de 2019, segons assenyala la Conselleria.

L’objectiu és, com ja van detallar fa setmanes, que els tribunals tinguen “menys de 50 aspirants cada un”, tant per a rebaixar la seua càrrega de treball —una queixa que els sindicats van traslladar en 2019—, com per a evitar aglomeracions, ja que es respectarà el mateix protocol que hi ha a les aules. De fet, per a acollir les proves, hui es fan tasques de desinfecció en les classes de molts col·legis i instituts, ja que 186 centres educatius acolliran demà els aspirants: 120 a València, 59 a Alacant i 25 a Castelló.

En aquesta ocasió i a diferència de, per exemple, les proves de valencià de la Junta Qualificadora, la Conselleria ha descartat l’ús de grans espais per a aquesta convocatòria massiva, que és la penúltima de les que s’havien planificat inicialment entre 2018 i 2021. El calendari s’ha prolongat un curs, a causa de la crisi sanitària. Així, en 2022, finalitzarà amb una convocatòria de 2.500 places d’Infantil i de Primària i, en total, s’hauran oferit 13.000 llocs de treball docent des de 2018.

Demà, els aspirants i els tribunals han de complir les mesures que inclou el pla de contingència del procés selectiu: mascareta obligatòria i distància de seguretat, així com seguir les indicacions pel que fa als accessos, els aforaments i l’ús dels banys que s’indiquen en cada centre.

En aquestes oposicions, tindre covid-19 o estar en quarantena es considera causa de força major, per la qual cosa les persones afectades seran examinades en una altra data.