Amb motiu de les obres d’ampliació i remodelació del CEIP Jaume I d’Alcàsser, s’han trobat unes restes òssies pertanyents a un jaciment visigot. En aquests moments, s’està duent a terme una intervenció arqueològica, dirigida pels arqueòlegs Tina Herreros i Pablo Sañudo, que permetrà aportar noves dades sobre el ja conegut jaciment visigot de la senda de l’Horteta i les poblacions que van poblar la zona en aquella època.

Els treballs, d’acord amb el projecte constructiu, s’han iniciat al pati nord del recinte. De moment, s’han localitzat set fosses d’inhumació amb característiques similars. Totes tenen forma ovalada, una longitud superior als dos metres i una amplària variable, i han sigut excavades directament en el terreny natural. Sobre les foses, hi ha emplaçades unes lloses de pedra calcària a manera de deixant o làpida, les quals servien per a senyalitzar-ne la ubicació.

Amb la finalitat de no interferir en els terminis previstos de duració de la primera fase de les obres, l’excavació s’està centrant en la documentació de les tres fosses que hi ha en l’espai que ocuparà el pavelló nou de Primària. En totes s’ha localitzat més d’un individu. Una de les foses conté quatre esquelets adults i un d’edat infantil: un home, una dona amb arracades i un altre, encara per exhumar, el sexe del qual està pendent de determinar.

A més, en el farciment de terra de l’interior de la fossa, s’han trobat fragments ceràmics corresponents a un atuell i les mandíbules d’un bòvid i d’un carnívor, que formarien part del ritual d’inhumació. La cronologia que s’ha proposat del conjunt gira entorn del s. VI dC.

L’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha volgut deixar clar que “aquesta troballa només retardarà el mínim possible els treballs d’ampliació i de remodelació del CEIP Jaume I”. Així mateix, ha destacat la importància de les restes, ja que “aporten més informació sobre els orígens del nostre poble”.