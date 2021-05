L’evolució favorable de la pandèmia permetrà recuperar aquest estiu algunes de les zones de bany més emblemàtiques de l’interior de la comarca, com ara l’assut d’Antella o l’Esgoletja de Sumacàrcer. No obstant això, els ajuntaments es guarden un as en la mànega i plantejaran unes certes limitacions per a evitar que es produïsquen massificacions contràries a les recomanacions sanitàries.

Antella recupera, enguany, el bany, després de la prohibició decretada l’estiu passat, però no es podrà fer ús de tot el paratge de l’assut. “Volem que la gent es refresque i prenga el sol, amb totes les precaucions, però hem d’evitar les aglomeracions. Per això, hem barrat el pícnic i les zones on moltes persones solien acampar per a passar allí tot el dia, perquè es produirien escenaris incontrolables. U hi pot anar, banyar-se i, després, anar-se’n al barracó o a un altre lloc”, explica l’alcalde en funcions, Antonio Juan. Aquests espais han generat problemes en el passat, ja que l’arribada massiva de visitants es traduïa en l’acumulació de fem en un entorn natural. Es matarien dos pardals d’un tret.

El cap de setmana passat, amb el mercuri disparat com si es tractara d’un dia de juliol o agost, es van rebre les primeres visites multitudinàries. Amb tot, el consistori, ara com ara, no ha detectat concentracions que puguen suposar un risc i confia que continue així aquest estiu. “Encara haurem de mantindre les distàncies de seguretat, per això recomanem fer un ús més ampli del riu. Hi ha, almenys, dues zones que són idònies per al bany, però la gent sol anar només a una. Utilitzem les dues per a evitar aglomeracions”, exposa Juan, que confia que tant veïns com turistes “col·laboren i mostren un comportament exemplar”.

Amb tot, l’Ajuntament vigilarà amb lupa el que allí ocórrega. Entre setmana, el problema és mínim. La majoria de persones que acudeixen a l’assut són veïns de la localitat, per la qual cosa a penes es produeixen aglomeracions. Aquestes són més típiques dels caps de setmana. En aquest sentit, no es descarta tancar la zona de bany els diumenges si hi acudeixen massa persones. “Amb aquestes mesures, esperem passar l’estiu de la millor manera possible”, subratlla Juan. Mentrestant, el consistori espera que s’agilite la tramitació administrativa per a aconseguir que l’assut obtinga la consideració de paratge natural, en marxa des de fa diversos anys i que s’ha retardat arran de la pandèmia.

Sumacàrcer contracta vigilants per a l’Esgoletja

L’Ajuntament de Sumacàrcer també permetrà el bany a l’Esgoletja després de la prohibició de l’estiu passat. Però amb limitacions. “Controlarem l’aforament en els nostres espais fluvials dins de les nostres possibilitats. Contractarem tres persones, si pot ser del poble, perquè hi facen tasques de control i vigilància”, explica l’alcalde, David Pons, que prossegueix: “Si veiem que no es compleixen unes condicions de seguretat mínimes, es tancaria per a no permetre més arribades. A més, habilitarem rutes alternatives perquè els visitants no passen pel nucli urbà per a anar al riu”.

Una prohibició que encara no ha calat en els usuaris

Nombroses senyals estableixen la nova prohibició. Aquest estiu, no es pot accedir a la zona de pícnic ni al parc limítrof de l’assut d’Antella. Amb aquesta mesura, el consistori vol evitar aglomeracions al paratge. No obstant això, és un missatge que encara no ha calat del tot en la població, com demostra la fotografia que acompanya aquestes línies, en la qual es veu un grup de cinc persones en l’espai restringit.