Sense sorpreses en la vista celebrada aquest dilluns al Jutjat Penal número 1 de Gandia. Totes les parts implicades han signat l’acord de conformitat en el judici per l’atropellament dels sis ciclistes de Xàbia.

La jove de Gandia, M. S., ha acceptat la pena de tres anys i nou mesos de presó per tres delictes d’homicidi imprudent, un delicte contra la seguretat viària i tres delictes més per lesions. La pena màxima era de quatre anys.

En la sessió, la jove ha entregat als representants de les famílies una carta de condolences, segons han assenyalat els advocats a Levante-EMV després de la vista.

El que no s’ha plantejat en la sessió ha sigut quan s’executarà la pena i es desconeix, per tant, quan tornarà la condemnada a presó.

La jove ha arribat al jutjat acompanyada del seu advocat, amb una jaqueta i una gorra que ocultaven el seu rostre. Després de la sessió, ha pogut eixir, amb el permís de la magistrada, per una porta lateral, per a evitar la premsa que hi havia a la porta principal del jutjat de Gandia.

Uns fets que es remunten a 2017

La conductora circulava en sentit Alacant sota els efectes de l’alcohol i les substàncies tòxiques que havia ingerit des que havia acabat el seu horari laboral, cap a la 1.00, fins almenys les 5 hores de la matinada.

En arribar al punt quilomètric mencionat abans, va perdre el control del seu vehicle, va envair el carril del sentit contrari de circulació i va atropellar un grup de ciclistes. Tres d’ells van morir i tres més van resultar lesionats.

La sentència de conformitat estableix que M. V .S. V. va cometre un delicte contra la seguretat viària i tres delictes d’homicidi per imprudència greu en concurs, tant entre si com amb tres delictes de lesions per imprudència greu.

A més d’acceptar la pena privativa de llibertat, la sentència li imposa sis anys de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors, la qual cosa comporta la pèrdua permanent del permís corresponent.