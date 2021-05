El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha traslladat a l’ambaixador del Regne Unit a Espanya la possibilitat de territorialitzar les condicions d’accés dels turistes britànics i adaptar-les a la situació epidemiològica de cada comunitat autònoma. Des de la Generalitat Valenciana, el seu màxim responsable ha insistit que hi ha grans diferències entre els diferents territoris del país quant a l’evolució de la pandèmia de coronavirus i ha apostat perquè el Regne Unit tinga en compte els bons indicadors de la Comunitat Valenciana i facilite la mobilitat cap ací dels viatgers britànics.

Encara que Espanya ha alçat des de hui les restriccions d’entrada per als turistes britànics, la veritat és que el Govern britànic continua mantenint la quarantena obligatòria per a qui hi torne després de les seues vacances a Espanya. Aquesta condició suposa un llast per a recuperar la mobilitat entre les illes britàniques i la Comunitat Valenciana. Durant la seua reunió amb l’ambaixador anglés, Ximo Puig ha destacat que la Comunitat Valenciana està “avançant en la direcció correcta” i ha coincidit amb l’ambaixador que la clau “és recuperar mobilitat i superar les restriccions que encara hi ha. Més prompte que tard”. “Hui és un bon dia. Hem fet un pas avant a Espanya i esperem que, en les pròximes revisions, el Regne Unit faça el mateix i flexibilitze el retorn dels turistes”, ha matisat Puig.

Per la seua banda, l’ambaixador del Regne Unit a Espanya no ha dubtat a afirmar que la Comunitat Valenciana és líder en el control de la pandèmia. Hugh Elliot va reconéixer que el Regne Unit té molts residents a la Comunitat Valenciana i molts turistes “amb unes ganes enormes de poder tornar a vindre ací”. “Hui, Espanya ha alçat la prohibició de viatges no essencials. Està en la nostra llista ambre. Encara hi ha limitacions per al retorn a casa, però estem esperant que, amb el bon progrés del control de la pandèmia, i la Comunitat Valenciana n’és líder, en les pròximes setmanes puguem alçar aquesta mena de restriccions”, ha sentenciat Elliot.