El pròxim 31 de maig, Sanitat anul·larà 3.251 contractes de reforç covid a la Comunitat Valenciana i la notificació sobre la seua continuïtat els està arribant als sanitaris mitjançant un SMS o un whatsapp. En el millor dels casos, el missatge és oficial i Sanitat els agraeix el seu treball i els recorda que són “herois”. Uns altres se n’assabenten a través del seu coordinador una setmana abans de la data de caducitat del contracte. No obstant això, centenars d’infermeres a la Comunitat Valenciana es troben en uns llimbs, ja que hui dia no han rebut cap informació sobre si continuaran treballant d’ací a una setmana.

L’any passat, la Conselleria de Sanitat va contractar 9.309 sanitaris com a reforç covid davant de la pandèmia que assotava el país, i que hui dia continua, fins al 31 de maig de 2021. Després d’aquesta data, Sanitat va anunciar que, a partir del pròxim 1 de juny, es renovarien un total de 6.050 contractes de reforç covid fins al 31 de desembre de 2021.

El 100 % dels contractes de reforç en Atenció Primària es prologuen fins a finals d’any, mentre que en Atenció Especialitzada s’extingiran el 50 % dels convenis. El motiu, segons afirmen des de Conselleria, és que el pes de la vacunació recau sobre Atenció Primària. Així, un total de 3.300 sanitaris en tota la Comunitat Valenciana posaran fi a la seua tasca després d’un any lluitant contra la pandèmia.

La forma triada per a anunciar la continuïtat dels contractes de reforç covid no està sent igual per a tots. Alguns han rebut un SMS o un whatsapp en el qual, segons afirmen sanitàries destinatàries del missatge, els assenyalen que finalitzen el període de contractació, els agraeixen la tasca exercida i els recorden que són “herois”. Alguns altres professionals s’estan assabentant de la seua continuïtat per mitjà d’un missatge de la seua coordinadora en el qual els informen que continuen la seua tasca fins al 31 de desembre.

La gran majoria, però, no està tenint aquesta sort, ja que, hui dia, centenars de sanitaris no han rebut cap informació oficial sobre aquest tema, amb la qual cosa les suposicions estan a l’ordre del dia. “Suposem que, si no ens criden, és que seguim, però no sabem res oficialment”, assegura una infermera d’Atenció Especialitzada a l’Hospital Universitari d’Alacant. Sanitat assegura que “s’està ultimant la llista per a comunicar-la als interessats en els pròxims dies”.